Sarmale de post cu ciuperci și orez, ca la bunica. Trucul simplu pentru o umplutură gustoasă, care nu iese apoasă

Dacă ai poftă de sarmele de post cu ciuperci și orez, ca la bunica, există un truc simplu de care să ții cont pentru o umplutură gustoasă.

Sarmalele de post pot fi delicioase, cu un truc simplu | Shutterstock

În România, sarmalele reprezintă un preparat tradițional care rareori lipsește de pe o masă bogată.

În perioada postului, te poți bucura de același preparat, chiar și fără carne, dacă înlocuiești cum trebuie umplutura.

De cele mai multe ori, carnea e înlocuită cu ciuperci, ce pot avea o textură cărnoasă, dincolo de gustul fantastic.

Dar, pentru a obține acea textură și pentru a evita o umplutură apoasă pentru sarmelele de post, trebuie să ții cont de un truc simplu.

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Cum să pregătești ciupercile pentru sarmale de post

Sarmalele de post pot fi delicioase și sănătoase, dar pentru a evita o umplutură apoasă, trebuie să ai grijă cum să pregătești ciupercile.

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Bucătarii recomandă să călești ciupercile înainte de a le adăuga în umplutură. Ciupercile au, de obicei, mai multă apă în ele, care iese în procesul de gătire. Dacă ai adăuga ciupercile tocate direct în umplutură, s-ar putea să ai o surpriză și să te trezești cu sarmale mai apoase.

Pentru a evita această problemă, soluția simplă e să călești ciupercile separat. Într-o tigaie cu ulei, poți adăuga ciupercile tocate, plus un ingredient esențial.

Sărarea la începutul gătitului va influența atât gustul, cât și textura, deoarece umezeala care va ieși din ciuperci nu se va reduce la fel de bine. Ca urmare, bucătarii recomandă întâi să evapori apa pe care au lăsat-o ciupercile. Când încep să se închidă la culoare, atunci adaugi și sarea, scrie Tasting Table.

Rețetă sarmale de post cu ciuperci și orez, ca la bunica

Pentru 5 porții de sarmale de post cu ciuperci și orez, ai nevoie de doar câteva ingrediente simple, scrie Chef’s Pencil:

1 morcov mediu

1 ceapă

1 ardei gras

200 g ciuperci (champignon, cremini sau portobello)

200 ml pastă de tomate

1 legătură de mărar proaspăt

150 g orez

1 varză murată medie

1 lingură de ulei de măsline (sau ulei vegetal)

sare

piper

cimbru uscat

Morcovul trebuie dat pe răzătoare, ceapa tocată mărunt, alături de ardeiul gras și ciuperci. Le poți căli pe toate împreună în ulei. Trucul cu umezeala și sarea merge și la celelalte legume, ceea ce va duce la o umplutură mai legată și aromată.

Când legumele devin aurii, adaugă 2-3 linguri de apă și orezul. După ce orezul a absorbit aproape tot lichidul, poți adăuga pasta de tomate, cimbrul, sarea, piperul și 350 ml de apă.

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Din nou, lichidul trebuie absorbit de compoziție, după care poți adăuga mărarul. Compoziția trebuie să se răcească la temperatura camerei înainte să umpli frunzele de varză.

Pune o cantitate mică de umplutură pe frunza de varză și rulează la dimensiunea dorită. Ideal e să gătești sarmalele într-un vas de lut sau o oală are nu se lipește. E indicat să pui o frunză de varză pe fundul vasului oricum.

După ce ai umplut vasul cu sarmale, acoperă totul cu apă și fierbe la foc mic timp de 1 oră sau până când varza e moale.