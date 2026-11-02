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Când începe Postul Crăciunului 2026 și în ce zile este dezlegare la pește. Calendarul complet și regulile pentru credincioșii

Postul Crăciunului 2026 începe pe 15 noiembrie. Află cât durează, când este dezlegare la pește și ce tradiții respectă credincioșii.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:22 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:26
Când începe Postul Crăciunului 2026 și în ce zile este dezlegare la pește. Calendarul complet și regulile pentru credincioșii | Profimedia Images
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Postul Crăciunului 2026 se apropie, iar credincioșii ortodocși se pregătesc pentru una dintre cele mai importante perioade din calendarul bisericesc. Timp de 40 de zile, aceștia sunt îndemnați să acorde o atenție deosebită rugăciunii, faptelor bune și cumpătării. Află când începe postul, în ce zile este dezlegare la pește și ce tradiții sunt respectate înaintea Nașterii Domnului.

Când începe Postul Crăciunului 2026 și în ce zile este dezlegare la pește

Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Timp de 40 de zile, credincioșii ortodocși se pregătesc pentru sărbătoarea Crăciunului prin rugăciune, cumpătare și renunțarea la anumite alimente.

Potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române, sâmbătă, 14 noiembrie, este ziua lăsatului secului, iar postul începe a doua zi. Perioada se încheie pe 24 decembrie, înaintea sărbătorii Nașterii Domnului, celebrată pe 25 decembrie.

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În ce zile este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Postul Nașterii Domnului este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui, deoarece include mai multe zile în care este permis consumul de pește, potrivit rânduielilor bisericești.

Conform calendarului pentru 2026, zilele cu dezlegare la pește sunt:

Noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 și 30;

Decembrie: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19.

Printre sărbătorile importante din această perioadă se numără Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, pe 21 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, pe 30 noiembrie, și Sfântul Ierarh Nicolae, pe 6 decembrie.

Pentru verificarea datelor, credincioșii pot consulta calendarul oficial al Patriarhiei Române pentru 2026. O prezentare a perioadei și a rânduielilor de post este disponibilă și pe site-ul Basilica.ro.

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Ce alimente sunt interzise și ce este permis în timpul postului

În mod obișnuit, credincioșii renunță la carne, ouă, lapte și produse lactate, precum și la preparatele care conțin aceste ingrediente. Mesele sunt alcătuite în principal din legume, fructe, cereale, leguminoase, semințe și nuci.

În zilele cu dezlegare la pește, acesta poate fi consumat fără ca postul să fie considerat încheiat. Celelalte restricții alimentare rămân valabile, potrivit rânduielii bisericești.

Postul nu presupune doar schimbarea alimentației. Tradiția ortodoxă pune accent pe rugăciune, iertare, milostenie și împăcare cu cei din jur.

Ce trebuie să știe credincioșii despre ultimele zile ale postului

Ultima zi a Postului Crăciunului este joi, 24 decembrie, când credincioșii se pregătesc pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. În Ajun, unii respectă un post mai aspru, conform tradiției și îndrumării duhovnicești.

Persoanele care au probleme de sănătate, copiii, vârstnicii, femeile însărcinate sau cele care alăptează pot avea nevoie de adaptarea restricțiilor alimentare. În astfel de situații, este recomandat ca regimul alimentar să fie discutat cu medicul, iar îndrumarea spirituală să fie cerută preotului duhovnic.

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