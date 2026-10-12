Pilaful mănăstiresc este unul dintre preparatele simple și gustoase care pot fi pregătite în zilele de post.

Cum se face pilaful mănăstiresc, după rețeta călugărilor de la Mănăstirea Lacu Sărat. Secretul unui preparat simplu, savuros | Shutterstock

Cu ingrediente accesibile și o metodă de preparare ușor de urmat, această mâncare este sățioasă și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură lângă pește sau preparate din carne.

Cum se face pilaful mănăstiresc, după rețeta călugărilor de la Mănăstirea Lacu Sărat

La Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” – Lacu Sărat, din județul Brăila, maica Irina pregătește pilaful după o rețetă simplă, în care legumele și orezul sunt adăugate în etape. Un detaliu important este momentul în care se pune orezul: abia după ce legumele au fiert pe jumătate.

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Pilaf mănăstiresc – ingrediente necesare

Pentru a pregăti această rețetă acasă, ai nevoie de câteva ingrediente de bază. Cantitățile de mai jos sunt orientative, pentru aproximativ patru porții.

250 g de orez;

1 ceapă mare;

1 morcov;

1 bucată de țelină;

2-3 linguri de ulei;

aproximativ 750 ml de apă sau supă de legume;

sare, după gust;

piper, opțional;

pătrunjel proaspăt, opțional.

Cum se prepară pilaful mănăstiresc

1. Pregătirea legumelor

Curăță ceapa, morcovul și țelina, apoi toacă ceapa mărunt și taie celelalte legume în cubulețe mici sau dă-le pe răzătoare. Într-o cratiță încăpătoare, încălzește uleiul și călește ușor legumele, amestecând pentru a nu se prinde.

2. Fierberea legumelor

Adaugă apa sau supa de legume și lasă totul să fiarbă la foc potrivit, până când legumele sunt pătrunse pe jumătate. Acesta este pasul important al rețetei de la Mănăstirea Lacu Sărat: orezul nu se adaugă de la început, ci după ce legumele au început să se înmoaie.

3. Adăugarea orezului

Spală orezul în câteva ape reci, apoi pune-l în cratiță. Adaugă sare și, dacă dorești, puțin piper. Amestecă ușor și lasă pilaful să fiarbă la foc mic, până când orezul absoarbe lichidul și devine fraged. Dacă este nevoie, mai adaugă puțină apă fierbinte.

4. Odihnirea și servirea

După ce orezul este fiert, oprește focul și lasă pilaful acoperit timp de 5-10 minute. La final, îl poți presăra cu pătrunjel proaspăt tocat.

Un preparat simplu, potrivit pentru zilele de post

Pilaful are la bază ingrediente accesibile și poate fi adaptat în funcție de preferințe. Orezul furnizează carbohidrați, iar legumele completează preparatul cu gust și nutrienți.

Servit cald, pilaful mănăstiresc poate fi o alegere potrivită pentru masa de prânz sau cină în zilele de post. De asemenea, poate însoți peștele ori diverse preparate din carne, pentru cei care nu țin post.

Simplitatea este secretul acestei rețete: legume bine gătite, orez adăugat la momentul potrivit și răbdare pentru ca toate aromele să se îmbine.