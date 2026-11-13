Supă cremă de conopidă coaptă, gustoasă, cremoasă și foarte hrănitoare

Această supă cremă de conopidă coaptă este o alegere gustoasă pentru un prânz hrănitor și echilibrat. Rețeta transformă o legumă simplă într-un preparat cremos, aromat și foarte plăcut. Coacerea conopidei înainte de fierbere oferă supei un gust mai intens și arome deosebite.

Spre deosebire de supele clasice de legume, această variantă pune accentul pe aroma conopidei coapte | Shutterstock

Spre deosebire de supele clasice de legume, această variantă pune accentul pe aroma conopidei coapte. Ceapa roșie și usturoiul completează gustul legumei. Supa de legume oferă consistență și ajută la obținerea unei texturi omogene. Untul adăugat la final contribuie la cremozitate, fără să fie necesară smântâna pentru gătit.

Un alt ingredient important este nucșoara. Aceasta adaugă o aromă discretă și completează foarte bine gustul conopidei. Sucul proaspăt de lămâie echilibrează dulceața legumelor. Verdețurile proaspete oferă prospețime și un aspect apetisant fiecărei porții.

Conopida este apreciată pentru conținutul său de fibre și vitamina C. De asemenea, furnizează vitamina K, folat și diferiți compuși vegetali. Introducerea acestei legume în alimentație contribuie la diversificarea meniului zilnic. Prepararea prin coacere păstrează aroma specifică și oferă un rezultat diferit.

Servește supa cremă de conopidă coaptă cu verdețuri tocate și câteva buchețele rumenite. Poți adăuga puțin ulei de măsline pentru un plus de aromă. Rezultatul este un preparat simplu, elegant și potrivit pentru orice anotimp.

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Supă cremă de conopidă coaptă - Ingrediente

900 g conopidă curățată și desfăcută în buchețele

45 ml ulei de măsline extravirgin

1 ceapă roșie medie, aproximativ 150 g

2 căței de usturoi

1 litru supă concentrată de legume

30 g unt nesărat

15 ml suc proaspăt de lămâie

1 g nucșoară măcinată

Sare fină, după gust

Piper negru proaspăt măcinat, după gust

10 g pătrunjel verde, tocat fin

10 g ceapă verde sau arpagic, tocate fin.

Supă cremă de conopidă coaptă - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 220°C și pregătește o tavă încăpătoare. Tapetează tava cu hârtie de copt, pentru a facilita curățarea.

Spală conopida și desfă-o în buchețele potrivite ca dimensiune. Scurge bine bucățile și îndepărtează eventualele porțiuni deteriorate. Așază conopida în tavă, într-un singur strat.

Adaugă 30 ml ulei de măsline și amestecă bine. Presară puțină sare și distribuie uniform condimentele. Introdu tava în cuptor și coace conopida timp de 25-35 de minute. Întoarce buchețelele la jumătatea timpului de coacere. Scoate tava când conopida devine fragedă și capătă margini rumenite.

Păstrează câteva buchețele frumoase pentru decorul final. Acestea vor completa aspectul preparatului și vor oferi puțină textură.

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Curăță ceapa roșie și toac-o mărunt. Curăță usturoiul și zdrobește-l sau toacă-l fin. Într-o oală încăpătoare, încălzește uleiul de măsline rămas.

Adaugă ceapa și un praf de sare. Călește ingredientele la foc mediu timp de 5-7 minute. Amestecă periodic, până când ceapa devine moale și translucidă. Adaugă usturoiul și gătește aproximativ 30 de secunde.

Toarnă supa de legume peste ceapă și usturoi. Adaugă buchețelele de conopidă coaptă și amestecă ușor. Lasă ingredientele să ajungă la punctul de fierbere. Redu focul și continuă fierberea la temperatură mică.

Acoperă parțial oala și gătește supa aproximativ 20 de minute. Amestecă ocazional pentru a distribui uniform aromele. Verifică dacă legumele sunt foarte fragede înainte de mixare.

Cum transformi ingredientele în supă cremă

Oprește focul și lasă supa să se răcorească puțin. Adaugă untul și amestecă până când se topește complet. Transferă ingredientele într-un blender, în tranșe, dacă este necesar. Evită umplerea excesivă a recipientului cu lichid fierbinte.

Mixează până obții o cremă fină și omogenă. Adaugă sucul de lămâie și nucșoara măcinată. Mixează din nou pentru distribuirea uniformă a aromelor. Gustă și potrivește cantitatea de sare și piper.

Dacă supa este prea groasă, adaugă puțină supă de legume fierbinte. Amestecă până ajungi la consistența dorită. Dacă preferi o textură foarte fină, continuă mixarea câteva secunde.

Toarnă supa fierbinte în boluri individuale. Decorează fiecare porție cu buchețelele de conopidă păstrate. Presară pătrunjel verde, ceapă verde sau arpagic tocate fin.

Servește imediat, cât supa este caldă. Poți adăuga câteva picături de ulei de măsline înainte de servire.

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Sfaturi pentru o supă cremă de conopidă coaptă reușită

Alege o conopidă proaspătă, cu buchețele compacte și deschise la culoare. Taie bucățile aproximativ egal pentru o coacere uniformă. Nu aglomera tava, deoarece legumele trebuie să se rumenească.

Nu omite etapa coacerii conopidei. Aceasta reprezintă elementul care diferențiază rețeta de o supă cremă obișnuită. Adaugă sucul de lămâie treptat și ajustează cantitatea după gust.

Păstrare și servire

Păstrează supa într-un recipient închis ermetic, la frigider, maximum patru zile. Pentru congelare, împarte preparatul în porții individuale. Păstrează-l la congelator până la trei luni. Încălzește supa lent, la foc mic, amestecând periodic.