Supă cremă de sfeclă roșie și cartofi, plină de culoare și savoare

Rețeta de supă cremă de sfeclă roșie și cartofi este ideală pentru zilele în care vrei o mâncare hrănitoare și ușor de pregătit, cu gust și aspect deosebit. Sfecla roșie coaptă oferă culoare, aromă și gust ușor dulceag, iar cartofii contribuie la textura cremoasă, echilibrând gustul sfeclei.

Această supă cremă este potrivită atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară | Shutterstock

Această supă cremă este potrivită atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară. Poți să o servești caldă, imediat după preparare, dar este gustoasă și rece, ceea ce o face versatilă în orice perioadă a anului. Textura este fină și plăcută, iar cartofii ajută la obținerea unei consistențe cremoase fără să fie nevoie de o cantitate mare de smântână.

Ceapa și țelina completează baza de legume și aduc un gust mai complex, iar usturoiul poate fi adăugat pentru o aromă mai intensă. Pentru un rezultat echilibrat, asezonează supa treptat și ajustează cantitatea de sare și piper după gust. Dacă dorești o variantă vegetariană, folosește supă concentrată de legume în locul supei de pui.

Supa are un aspect foarte plăcut datorită culorii obținute natural de la sfeclă. O poți servi simplu sau o poți completa cu puțină smântână, iaurt grecesc, verdeață proaspătă ori câteva semințe crocante. Pentru un contrast de texturi, câteva semințe de dovleac prăjite sunt o alegere foarte bună.

Este o rețetă potrivită și pentru meniul de toamnă, când sfecla și cartofii sunt ingrediente ușor de găsit și pot fi transformate într-un preparat sățios și gustos. În plus, supa se păstrează bine la frigider și poate fi reîncălzită fără să-și piardă textura cremoasă.

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Supă cremă de sfeclă roșie și cartofi - Ingrediente

500 g sfeclă roșie

400 g cartofi

1 ceapă mare

2 tije de țelină apio

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

1 litru supă de pui sau supă de legume

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru măcinat

2 linguri smântână sau iaurt grecesc, pentru servire

pătrunjel verde, pentru decor

semințe de dovleac, opțional.

Rețeta supei cremă de sfeclă roșie și cartofi - Mod de preparare

Spală bine sfecla roșie și îndepărtează eventualele impurități de pe coajă. Învelește fiecare sfeclă în folie de aluminiu și așază-le într-o tavă. Coace sfecla în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de aproximativ 45-60 de minute, în funcție de dimensiunea sfeclei. Verifică dacă este bine coaptă înfigând vârful unui cuțit în partea cea mai groasă. Dacă intră ușor, sfecla este gata.

Lasă sfecla coaptă să se răcorească suficient cât să o poți curăța. Îndepărtează coaja și taie sfecla în bucăți potrivite.

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Curăță cartofii, spală-i și taie-i cuburi. Curăță ceapa și toac-o mărunt. Spală tijele de țelină și taie-le în bucăți mici. Curăță usturoiul și zdrobește-l sau toacă-l fin.

Cum prepari supă cremă de sfeclă roșie și cartofi

Într-o oală încăpătoare, încălzește uleiul de măsline. Adaugă ceapa și țelina și călește-le câteva minute, la foc potrivit, până când se înmoaie. Adaugă usturoiul și amestecă timp de aproximativ 30 de secunde, având grijă să nu îl arzi.

Pune cartofii în oală și adaugă supa de pui sau supa de legume. Condimentează cu sare și piper și amestecă bine.

Fierbe legumele la foc potrivit până când cartofii devin foarte moi. Adaugă apoi sfecla coaptă și mai lasă supa să fiarbă câteva minute, pentru ca aromele să se combine.

Oprește focul și pasează totul cu un blender vertical până când obții o supă cremă fină și uniformă. Dacă folosești un blender clasic, pasează supa în mai multe tranșe și nu umple recipientul excesiv, deoarece lichidul fierbinte se poate ridica în timpul mixării.

Verifică textura. Dacă supa este prea groasă, adaugă puțină supă de legume sau apă fierbinte și amestecă până când ajungi la consistența dorită. Gustă și mai adaugă sare sau piper, dacă este necesar.

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Sfaturi și sugestii

Pentru un gust mai delicat și o textură mai cremoasă, poți încorpora în fiecare porție o lingură de smântână sau de iaurt grecesc. Dacă dorești să păstrezi supa de post, renunță la smântână și folosește exclusiv supă de legume.

Servește delicioasa supă cremă de sfeclă roșie și cartofi fierbinte, în boluri sau farfurii adânci. Adaugă deasupra puțin iaurt sau smântână, câteva frunze de pătrunjel verde și, dacă îți place contrastul crocant, presară câteva semințe de dovleac.

Pentru o prezentare simplă și plăcută, păstrează toppingurile în cantități mici, astfel încât să nu acopere culoarea intensă a supei. Rezultatul este o supă cremă fină, consistentă și aromată, în care gustul dulceag al sfeclei se combină foarte bine cu cartofii și legumele sotate.