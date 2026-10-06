Tartă cu cheesecake de dovleac copt și nuci pecan. Desertul vedetă al toamnei

Rețeta de tartă cu cheesecake de dovleac copt și nuci pecan poate fi vedeta toamnei în materie culinară. Are blat fraged, umplutură fină de dovleac și cremă de brânză și un strat generos de nuci pecan rumenite.

Combinația dintre dovleacul copt, crema de brânză și aromele de scorțișoară și vanilie oferă tartei un gust echilibrat | Shutterstock

Combinația dintre dovleacul copt, crema de brânză și aromele de scorțișoară și vanilie oferă tartei un gust echilibrat. Este un desert potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru atunci când vin prietenii în vizită.

Dovleacul copt este foarte potrivit pentru acest tip de tartă deoarece are o aromă mai intensă și o consistență mai densă decât dovleacul fiert. După coacere, pulpa devine dulce, cremoasă și ușor de transformat într-un piure fin.

Blatul fraged completează foarte bine crema de dovleac. Are o textură ușor crocantă la exterior și rămâne suficient de fraged pentru a putea fi tăiat cu ușurință. Umplutura trebuie să fie fină și compactă după răcire, cu o consistență apropiată de cea a unui cheesecake copt. Crema de brânză aduce o notă ușor acrișoară și echilibrează dulceața dovleacului și a zahărului.

Nucile pecan adăugate deasupra nu au doar rol decorativ. Prin coacere, acestea capătă o aromă plăcută de nucă prăjită și o textură crocantă, care contrastează cu umplutura fină. Așază-le întregi pe suprafața tartei înainte de coacere pentru un aspect frumos și pentru ca fiecare porție să primească o parte din nucile rumenite.

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Scorțișoara este condimentul principal al acestei tarte, dar poți adăuga și puțină nucșoară sau ghimbir măcinat dacă dorești o aromă mai intensă. Vanilia completează gustul dovleacului și al cremei de brânză, iar un praf de sare ajută la evidențierea tuturor aromelor.

Tartă cu cheesecake de dovleac copt și nuci pecan - Ingrediente

Pentru blat:

250 g făină albă

125 g unt rece

80 g zahăr pudră

1 ou

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

1-2 linguri apă rece, dacă este necesar.

Pentru umplutura de cheesecake cu dovleac:

500 g piure de dovleac copt

300 g cremă de brânză

120 g zahăr

2 ouă

100 ml smântână pentru frișcă

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță scorțișoară măcinată

1/4 linguriță nucșoară măcinată

1/4 linguriță ghimbir măcinat

1 praf de sare.

Pentru decor:

100 g nuci pecan

1 lingură zahăr brun.

Tartă cu cheesecake de dovleac copt și nuci pecan - Mod de preparare

Taie dovleacul în bucăți mari și așază-l într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coace-l la 190°C până când pulpa devine foarte moale și se poate pătrunde ușor cu furculița.

Lasă dovleacul să se răcească, apoi îndepărtează pulpa de pe coajă și paseaz-o foarte bine până obții un piure fin. Cântărește 500 g de piure și lasă-l deoparte.

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Pregătește blatul fraged

Pune făina într-un bol și adaugă zahărul pudră și sarea. Adaugă untul rece, tăiat în cubulețe, și frământă rapid cu degetele până când obții un amestec nisipos. Nu lucra excesiv aluatul, deoarece untul trebuie să rămână rece.

Adaugă oul și extractul de vanilie și frământă doar până când ingredientele se leagă. Dacă aluatul este prea uscat, adaugă câte o lingură de apă rece până când obții o compoziție omogenă. Formează o bilă, aplatizeaz-o ușor, învelește-o și pune-o la frigider aproximativ 30 de minute.

Scoate aluatul rece și întinde-l pe masa presărată foarte puțin cu făină. Întinde-l într-o foaie suficient de mare pentru o formă de tartă cu diametrul de aproximativ 24-26 cm. Transferă foaia în formă și presează ușor aluatul pe fund și pe margini. Taie excesul de aluat și înțeapă baza din loc în loc cu o furculiță.

Încălzește cuptorul la 180°C. Acoperă aluatul cu hârtie de copt și așază deasupra boabe de fasole uscată sau greutăți speciale pentru copt. Coace blatul aproximativ 15 minute, apoi îndepărtează hârtia și greutățile și mai coace-l 5-7 minute. Lasă-l să se răcorească ușor.

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Pregătește umplutura pentru tartă cu cheesecake de dovleac copt și nuci pecan

Pune crema de brânză într-un bol și mixeaz-o scurt cu zahărul până când devine fină. Adaugă piureul de dovleac, apoi încorporează ouăle unul câte unul. Toarnă smântâna pentru frișcă și adaugă vanilia, scorțișoara, nucșoara, ghimbirul și sarea. Amestecă până când obții o cremă omogenă, fără să mixezi excesiv.

Toarnă umplutura peste blatul precopt și nivelează ușor suprafața. Așază nucile pecan întregi peste cremă, distribuindu-le uniform. Presară puțin zahăr brun peste nuci pentru ca acestea să capete o aromă plăcută și o ușoară crustă în timpul coacerii.

Redu temperatura cuptorului la 170°C și coace tarta aproximativ 40-50 de minute. Umplutura trebuie să fie închegată pe margini și să aibă o ușoară mișcare în centru atunci când miști tava. Nu o coace excesiv, deoarece crema se va întări suplimentar pe măsură ce se răcește.

Oprește cuptorul și lasă tarta în interior aproximativ 10-15 minute, cu ușa întredeschisă. Scoate apoi forma și lasă desertul să se răcească complet la temperatura camerei. Pune tarta la frigider pentru cel puțin 2-3 ore înainte de servire.

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Desprinde cu grijă marginile de formă și taie delicioasa tartă cu cheesecake de dovleac copt și nuci pecan în felii folosind un cuțit bine ascuțit. Șterge lama după fiecare tăiere pentru a obține felii curate. Servește tarta rece sau las-o aproximativ 15-20 de minute la temperatura camerei înainte de servire, pentru ca umplutura să devină mai cremoasă.

Păstrează tarta la frigider, acoperită, și consum-o în 3-4 zile. Nucile pecan își vor păstra textura plăcută, iar crema de dovleac va deveni și mai bine legată după câteva ore de răcire.