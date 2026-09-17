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Tartă cu pere și cremă de brânză – un desert simplu și elegant de toamnă

Această minunată tartă cu pere și cremă de brânză este un desert potrivit pentru zilele de toamnă, când perele sunt bine coapte, aromate și ușor de găsit. Combinația dintre aluatul foietaj crocant, crema fină de brânză și perele coapte este simplă, dar foarte plăcută.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 09:18 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 09:30
Crema de brânză formează un strat fin între aluat și fructe | Shutterstock/AI
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Pentru această tartă poți folosi mai multe soiuri de pere. Soiurile cu pulpă fermă sunt potrivite, deoarece se taie ușor și își păstrează textura la cuptor. Este important să alegi fructe coapte, dar nu foarte moi. Dacă perele sunt prea moi, se vor tăia greu și își pot pierde forma în timpul coacerii.

Un element interesant al rețetei este modul de tăiere a perelor. Taie fiecare jumătate în felii foarte subțiri, dar nu până la bază. Astfel, feliile rămân unite și pot fi ușor evazate înainte de așezarea pe tartă. Această tehnică permite fructelor să se coacă uniform și creează un aspect plăcut după coacere.

Crema de brânză formează un strat fin între aluat și fructe. Amestec-o cu zahăr pudră și vanilie pentru a obține o cremă dulce și omogenă. Nu este nevoie să adaugi o cantitate mare, deoarece perele trebuie să rămână ingredientul principal al tartei.

Sucul de lămâie adăugat peste pere are un rol important. Ajută la păstrarea culorii fructelor și echilibrează dulceața zahărului și a cremei de brânză. Puțin zahăr presărat peste pere contribuie la caramelizarea lor în timpul coacerii.

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Aluatul foitaj face această tartă mult mai ușor de pregătit decât o tartă cu blat fraged făcut în casă. Folosește o foaie de aluat foietaj decongelată și întinde-o ușor înainte de a o așeza în forma de tartă. Pentru un rezultat bun, lucrează cu aluatul cât timp este încă rece și evită să îl încălzești prea mult înainte de coacere.

Tarta se servește foarte bine după ce s-a răcorit câteva minute. O poți felia și servi simplă sau, dacă dorești, alături de puțină frișcă ori înghețată de vanilie. Este potrivită atât pentru un desert de familie, cât și pentru o masă festivă, mai ales în sezonul rece.

Tartă cu pere și cremă de brânză - Ingrediente

Pentru tartă:

  • 1 foaie de aluat foitaj, decongelată
  • 2 pere Bartlett
  • 2 pere d’Anjou
  • 1 pară roșie
  • 2 linguri zahăr tos
  • ½ lămâie.

Pentru cremă:

  • 115 g cremă de brânză, la temperatura camerei
  • 60 g zahăr pudră
  • ½ linguriță extract de vanilie.

Pentru decor:

  • 1 lingură zahăr brun de tip turbinado sau zahăr brun grunjos.

Tartă cu pere și cremă de brânză - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 200 °C. Pregătește o formă de tartă de aproximativ 25 cm, de preferat cu margine detașabilă.

Desfă aluatul foitaj decongelat și întinde-l foarte ușor cu sucitorul. Așază-l în forma de tartă și presează-l delicat pe fundul și marginile formei. Taie surplusul de aluat dacă este necesar.

Spală bine perele și șterge-le. Taie fiecare pară în jumătate și îndepărtează cotorul și semințele.

Așază o jumătate de pară cu partea tăiată în jos pe tocător. Pune câte un bețișor de lemn sau mânerul unei ustensile subțiri de fiecare parte a perei. Acestea te vor ajuta să nu tai fructul complet.

Taie para în felii subțiri, pe lungime, păstrând baza întreagă. Nu desprinde feliile. Procedează la fel cu toate jumătățile de pere.

Pune perele feliate într-un bol încăpător. Stoarce peste ele sucul de la jumătatea de lămâie și presară cele două linguri de zahăr. Amestecă foarte delicat, astfel încât să nu desprinzi feliile. Lasă perele aproximativ 5 minute, cât să se combine cu zahărul și sucul de lămâie.

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Pregătește crema

Pune crema de brânză într-un bol și adaugă zahărul pudră și extractul de vanilie. Amestecă până când obții o compoziție fină și omogenă, fără cocoloașe.

Întinde crema de brânză într-un strat uniform peste aluatul foietaj. Lasă o margine îngustă de aluat liberă, pentru ca acesta să se poată umfla frumos la coacere.

Scoate perele din bol și așază-le peste stratul de cremă. Dacă anumite jumătăți sunt prea mari pentru forma de tartă, taie-le în sferturi și distribuie-le astfel încât suprafața să fie acoperită cât mai uniform.

Deschide ușor feliile fiecărei jumătăți de pară, formând un evantai. Nu le separa complet. Așază fructele astfel încât să alternezi, pe cât posibil, soiurile și culorile.

Toarnă peste pere sucul care a rămas în bol. Nu adăuga o cantitate excesivă de lichid, ci distribuie-l cât mai uniform.

Presară zahărul brun grunjos peste pere. Acesta se va carameliza ușor în timpul coacerii și va contribui la textura și aspectul final al tartei.

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Cum coci tartă cu pere și cremă de brânză

Introdu forma în cuptorul preîncălzit la 200 °C și coace delicioasa tartă aproximativ 35 de minute. Urmărește aluatul spre finalul coacerii. Trebuie să fie bine crescut și ușor rumenit, iar perele să fie fragede și să aibă marginile ușor caramelizate.

Dacă aluatul se rumenește prea repede, redu temperatura ușor în ultimele minute sau acoperă lejer marginile cu folie de aluminiu, având grijă să nu atingi suprafața tartei.

Scoate tarta din cuptor și las-o să se răcorească aproximativ 5-10 minute înainte să o tai. Nu o felia imediat, deoarece crema este foarte fierbinte, iar aluatul are nevoie de câteva minute pentru a se stabiliza.

Taie tarta în felii și servește-o simplă. Pentru un desert mai bogat, adaugă lângă fiecare felie puțină frișcă sau o cupă de înghețată de vanilie.

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Combinația dintre aluatul foietaj crocant, crema fină de brânză și perele coapte este simplă, dar foarte plăcută.
Un element interesant al rețetei este modul de tăiere a perelor.

Tarta este foarte bună și după ce se răcește complet, iar aroma perelor și a vaniliei devine mai evidentă. Pentru un rezultat cât mai plăcut, păstrează tarta acoperită, la frigider, și consum-o în următoarele zile.

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