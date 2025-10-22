Rețetă rapidă de toamnă de dovleac copt la air fryer

Dovleacul este unul dintre ingredientele vedetă ale toamnei, apreciat pentru dulceața sa naturală și pentru versatilitatea în bucătărie. Preparat la air fryer, el se transformă într-o rețetă rapidă și gustoasă, care păstrează aroma autentică și textura fragedă, cu un minim de efort.

Dovleacul copt poate fi servit ca desert, dar și drept garnitură pentru preparate din carne | Shutterstock

În mod tradițional, dovleacul se coace la cuptor, însă timpul de preparare poate fi destul de lung, mai ales atunci când vrei o gustare sau o garnitură pe repede înainte. Air fryer-ul oferă avantajul unei coaceri uniforme și mult mai rapide, reducând timpul la jumătate și asigurând o crustă ușor caramelizată la exterior și un miez moale și dulce. În plus, consumul de ulei este redus, ceea ce face ca rețeta să fie și mai dietetică, potrivită pentru cei care își doresc o alimentație echilibrată.

Această metodă modernă de preparare scoate în evidență calitățile dovleacului, fie că este servit simplu, ca o gustare de sezon, fie ca garnitură alături de carne, pește sau chiar în salate. Aroma discretă se potrivește de minune atât cu condimente dulci, precum scorțișoara sau nucșoara, cât și cu cele sărate, cum ar fi rozmarinul sau usturoiul.

CITEȘTE ȘI: Plăcintă cu dovleac de post. Cum obține un desert ușor și rapid un desert delicios

Rețeta pas cu pas la air fryer de dovleac copt

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

600 g dovleac plăcintar (curățat de coajă și semințe)

15 ml ulei de măsline

2 g sare

1 g scorțișoară măcinată (opțional, pentru varianta dulce)

5 g zahăr brun (opțional, pentru caramelizare ușoară)

Mod de preparare

Se spală dovleacul, se taie în două și se curăță de semințe și de partea fibroasă din interior. Se îndepărtează coaja cu un cuțit bine ascuțit sau cu un curățător de legume, apoi pulpa se taie în cuburi de aproximativ 2–3 cm grosime, pentru a se coace uniform.

Se pun bucățile de dovleac într-un bol și se stropesc cu uleiul de măsline. Se presară sarea și, dacă se dorește o variantă dulce, se adaugă scorțișoara și zahărul brun. Se amestecă bine cu mâna sau cu o spatulă, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform.

Se așază dovleacul într-un singur strat în coșul air fryer-ului, fără a suprapune prea mult bucățile, pentru a permite circulația aerului cald. Se setează aparatul la 190°C și se gătește timp de 18–20 de minute. La jumătatea timpului, după aproximativ 10 minute, se deschide coșul și se amestecă dovleacul, pentru ca toate bucățile să se rumenească uniform.

Când timpul s-a scurs, se verifică textura cu o furculiță: dovleacul trebuie să fie fraged la interior și ușor caramelizat la exterior. Dacă se dorește mai rumen, se mai pot adăuga 3–4 minute de coacere.

Se servește cald, ca garnitură lângă carne, pește sau ca bază pentru salate, dar poate fi consumat și ca gustare dulce, simplu sau cu puțină miere și nuci.

CITEȘTE ȘI: Rețeta pentru o budincă de dovleac perfectă. Ce ingredient minune îi oferă gustul autentic

Care sunt ingredientele necesare

Pentru a obține un dovleac copt reușit la air fryer nu ai nevoie de multe ingrediente, însă alegerea lor și modul în care le folosești fac diferența între un preparat simplu și unul cu adevărat savuros.

Ingredientele de bază sunt dovleacul plăcintar sau alt soi cu pulpă dulce și consistentă, puțin ulei (ideal de măsline, dar se poate folosi și de floarea-soarelui), sare și piper. Dacă dorești o variantă dulce, se pot adăuga scorțișoară, nucșoară sau chiar puțin zahăr brun pentru caramelizare. Pentru o variantă sărată și mai aromată, merg foarte bine ierburile mediteraneene precum cimbrul, rozmarinul sau oregano, iar pentru un gust mai intens se poate adăuga un praf de usturoi granulat sau boia afumată.

Alege dovleac plăcintar bine copt, cu coajă mată și pulpă fermă, pentru că este mai dulce și mai aromat. Taie bucățile de dimensiuni egale, de aproximativ 2–3 cm grosime, pentru ca gătirea să fie uniformă. Nu încărca prea mult coșul air fryer-ului – aerul cald trebuie să circule printre bucăți pentru a le rumeni corect. Amestecă dovleacul la jumătatea timpului de gătire, pentru a obține o culoare uniformă. Dacă vrei o textură mai caramelizată, adaugă la final câteva minute suplimentare de coacere.

CITEȘTE ȘI: Supă de dovleac perfectă pentru recăpătarea imunității în sezonul rece. Rețeta în stil asiatic este delicioasă

Cu ce merge servit dovleacul copt

Dovleacul copt este extrem de versatil și poate fi servit atât în variante dulci, cât și sărate. În varianta simplă, merge foarte bine ca garnitură lângă carne de pui, curcan sau pește, echilibrând farfuria prin dulceața sa naturală.

Poate fi adăugat în salate de toamnă cu frunze verzi, brânză feta și nuci, ori transformat într-un piure cremos servit lângă fripturi. Pentru o abordare mai dulce, se combină cu iaurt, miere și nuci sau cu scorțișoară și fructe uscate, devenind o gustare hrănitoare. De asemenea, se poate mixa în supe creme, se poate folosi ca bază pentru paste sau chiar în aluaturi de pâine și prăjituri, aducând un plus de aromă și consistență.