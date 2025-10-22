Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețetă rapidă de toamnă de dovleac copt la air fryer

Rețetă rapidă de toamnă de dovleac copt la air fryer

Dovleacul este unul dintre ingredientele vedetă ale toamnei, apreciat pentru dulceața sa naturală și pentru versatilitatea în bucătărie. Preparat la air fryer, el se transformă într-o rețetă rapidă și gustoasă, care păstrează aroma autentică și textura fragedă, cu un minim de efort.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 17:45
Dovleacul copt poate fi servit ca desert, dar și drept garnitură pentru preparate din carne | Shutterstock

În mod tradițional, dovleacul se coace la cuptor, însă timpul de preparare poate fi destul de lung, mai ales atunci când vrei o gustare sau o garnitură pe repede înainte. Air fryer-ul oferă avantajul unei coaceri uniforme și mult mai rapide, reducând timpul la jumătate și asigurând o crustă ușor caramelizată la exterior și un miez moale și dulce. În plus, consumul de ulei este redus, ceea ce face ca rețeta să fie și mai dietetică, potrivită pentru cei care își doresc o alimentație echilibrată.

Această metodă modernă de preparare scoate în evidență calitățile dovleacului, fie că este servit simplu, ca o gustare de sezon, fie ca garnitură alături de carne, pește sau chiar în salate. Aroma discretă se potrivește de minune atât cu condimente dulci, precum scorțișoara sau nucșoara, cât și cu cele sărate, cum ar fi rozmarinul sau usturoiul.

CITEȘTE ȘI: Plăcintă cu dovleac de post. Cum obține un desert ușor și rapid un desert delicios

Rețeta pas cu pas la air fryer de dovleac copt

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

  • 600 g dovleac plăcintar (curățat de coajă și semințe)
  • 15 ml ulei de măsline
  • 2 g sare
  • 1 g scorțișoară măcinată (opțional, pentru varianta dulce)
  • 5 g zahăr brun (opțional, pentru caramelizare ușoară)

Mod de preparare

Se spală dovleacul, se taie în două și se curăță de semințe și de partea fibroasă din interior. Se îndepărtează coaja cu un cuțit bine ascuțit sau cu un curățător de legume, apoi pulpa se taie în cuburi de aproximativ 2–3 cm grosime, pentru a se coace uniform.

Se pun bucățile de dovleac într-un bol și se stropesc cu uleiul de măsline. Se presară sarea și, dacă se dorește o variantă dulce, se adaugă scorțișoara și zahărul brun. Se amestecă bine cu mâna sau cu o spatulă, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform.

Se așază dovleacul într-un singur strat în coșul air fryer-ului, fără a suprapune prea mult bucățile, pentru a permite circulația aerului cald. Se setează aparatul la 190°C și se gătește timp de 18–20 de minute. La jumătatea timpului, după aproximativ 10 minute, se deschide coșul și se amestecă dovleacul, pentru ca toate bucățile să se rumenească uniform.

Când timpul s-a scurs, se verifică textura cu o furculiță: dovleacul trebuie să fie fraged la interior și ușor caramelizat la exterior. Dacă se dorește mai rumen, se mai pot adăuga 3–4 minute de coacere.

Se servește cald, ca garnitură lângă carne, pește sau ca bază pentru salate, dar poate fi consumat și ca gustare dulce, simplu sau cu puțină miere și nuci.

CITEȘTE ȘI: Rețeta pentru o budincă de dovleac perfectă. Ce ingredient minune îi oferă gustul autentic

Care sunt ingredientele necesare

Pentru a obține un dovleac copt reușit la air fryer nu ai nevoie de multe ingrediente, însă alegerea lor și modul în care le folosești fac diferența între un preparat simplu și unul cu adevărat savuros.

Ingredientele de bază sunt dovleacul plăcintar sau alt soi cu pulpă dulce și consistentă, puțin ulei (ideal de măsline, dar se poate folosi și de floarea-soarelui), sare și piper. Dacă dorești o variantă dulce, se pot adăuga scorțișoară, nucșoară sau chiar puțin zahăr brun pentru caramelizare. Pentru o variantă sărată și mai aromată, merg foarte bine ierburile mediteraneene precum cimbrul, rozmarinul sau oregano, iar pentru un gust mai intens se poate adăuga un praf de usturoi granulat sau boia afumată.

Alege dovleac plăcintar bine copt, cu coajă mată și pulpă fermă, pentru că este mai dulce și mai aromat. Taie bucățile de dimensiuni egale, de aproximativ 2–3 cm grosime, pentru ca gătirea să fie uniformă. Nu încărca prea mult coșul air fryer-ului – aerul cald trebuie să circule printre bucăți pentru a le rumeni corect. Amestecă dovleacul la jumătatea timpului de gătire, pentru a obține o culoare uniformă. Dacă vrei o textură mai caramelizată, adaugă la final câteva minute suplimentare de coacere.

CITEȘTE ȘI: Supă de dovleac perfectă pentru recăpătarea imunității în sezonul rece. Rețeta în stil asiatic este delicioasă

Cu ce merge servit dovleacul copt

Dovleacul copt este extrem de versatil și poate fi servit atât în variante dulci, cât și sărate. În varianta simplă, merge foarte bine ca garnitură lângă carne de pui, curcan sau pește, echilibrând farfuria prin dulceața sa naturală.

Poate fi adăugat în salate de toamnă cu frunze verzi, brânză feta și nuci, ori transformat într-un piure cremos servit lângă fripturi. Pentru o abordare mai dulce, se combină cu iaurt, miere și nuci sau cu scorțișoară și fructe uscate, devenind o gustare hrănitoare. De asemenea, se poate mixa în supe creme, se poate folosi ca bază pentru paste sau chiar în aluaturi de pâine și prăjituri, aducând un plus de aromă și consistență.

Rețetă de plăcintă cu brânză sărată și mărar... Rețetă unică de murături în saramură cu miere. Gustul dulce-acrișor al celor mai delicioase murături...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rețetă unică de murături în saramură cu miere. Gustul dulce-acrișor al celor mai delicioase murături
Rețetă unică de murături în saramură cu miere. Gustul dulce-acrișor al celor mai delicioase murături
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Rețetă de plăcintă cu brânză sărată și mărar
Rețetă de plăcintă cu brânză sărată și mărar
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema... Kudika
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x