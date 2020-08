To go Chocolat: un nou mod de a te bucura de cele mai bune dulciuri din București!

Cu ajutorul “To go Chocolat” te vei bucura de modul take-away pentru dulciurile tale preferate, oricând te grăbești. Amplasat într-o locație ușor accesibilă, “To go Chocolat” se adresează atât bucureștenilor, dar și turiștilor care tranzitează Centrul Vechi. Adresa exactă este Calea Victoriei nr. 12A, vis-a-vis de palatul CEC (lângă Muzeul de Istorie) și programul este unul care să împacă pe toată lumea: de la 8:30 la 24:00. Deschiderea oficială a avut loc pe 1 august, iar noi îți recomandăm să urmărești site-ul Chocolat sau paginile rețelelor de socializare pentru a afla care sunt produsele delicioase ce abia așteaptă să fie savurate.

Locația pentru noul concept nu este aleasă întâmplător: Chocolat revine în locul unde s-a lansat prima dată și în care a funcționat până în anul 2015 (când au început lucrările de renovare în Centrul Vechi). Așadar, este și o locație cu încărcătură emoțională.

În noua locație nu sunt comercializate torturi sau prăjituri, pentru a corespunde conceptului de Take-Away, însă te vei putea delecta cu înghețată, macarons, eclere, băuturi reci și calde, clatite și gofre. Elementul de noutate îl reprezintă chiar clătitele și gofrele ce sunt servite la “To go Chocolat” și care se vor comercializa doar aici. Că sortimente de înghețată, poți alege atât arome clasice, cum sunt vanilia, ciocolată sau fructele de pădure (însă reinterpretate în stilul Chocolat) cât și arome inedite, de care te vei îndrăgosti din prima: Citron Vert-Menthe-Basilic, Macarone, Amarena și multe altele.