Trucul folosit de chef Sorin Bontea atunci când varza pentru sarmale e prea sărată sau acră. Cum pregătești rețeta perfectă

Indiferent că vei găti sarmalele când îți e poftă sau pentru masa de Sărbători, se poate întâmpla să ți se pară gustul verzei prea sărat sau prea acru. Există un truc pentru a scăpa de asta, potrivit lui chef Sorin Bontea.

Gospodinele știu faptul că, pentru a lăsa la desărat, vor pune varza deoparte, la frigider, în apă rece, pentru a se înmuia. În cazul în care vrei să te apuci de rețeta de sarmale și nu mai este timp, există un truc rapid și eficient, pe care îl recomandă însuși chef Sorin Bontea, îndrăgitul jurat de la Chefi la cuțite.

Juratul de la Chefi la cuțite, marca Antena 1, are un as în mânecă atunci când vine vorba de rețeta de sarmale. Oricine poate ține cont de recomandarea sa, mai ales dacă nu vrea să dea greș în fața musafirilor sau chiar la masa de Sărbători.

„Pentru 2-3 kg de varăa acrî (în funcție de câtă varză preferați printre sărmăluțe), ai nevoie de 600 g carne tocata de porc si de vita (amestec), o jumătate de ceșcuță de orez, 200 g ceapa, ulei pentru prăjit, costiță afumată, 2-3 linguri de bulion, 2-3 frunze de dafin, cimbru, mărar, sare, piper. (…)

Daca varza este prea acra sau prea sărată, se spală frunzele in apa călduță sau se pun la desărat cu o ora înainte. Se curata ceapa, se spală si se toaca mărunt, după care se pune la călit in puțin ulei, la foc mic, pana când devine sticloasă. Se adaugă orezul spălat in prealabil. Se lasă la foc mic doua minute, amestecând continuu.

Punem carnea într-un castron mare, apoi adăugam ceapa si orezul călite mai devreme, piper măcinat, cimbru uscat, mărar tocat. Punem la acest amestec si o ceșcuță de apa rece, care are rolul de a fragezi carnea.

Pentru culoare, unii pun in aceasta compoziție si o lingura de bulion, eu nu, dar puteți pune daca doriți. Daca varza este sărată, aveți grijă câtă sare puneți in amestec”, a explicat chef Sorin Bontea, notează Ego.ro.

Un alt truc folosit de chef Sorin Bontea este să toace frunzele de varză murată cât mai fin și, ulterior, să fie puse pe fundul vasului în care se vor fierbe sarmalele.

Apoi, se vor adăuga sarmalele, costița sau șunca, încă un rând de sarmale și, ultimul strat, de carne. Se presară deasupra restul de varză tocată. Nu în ultimul rând, se toarnă un amestec din apă, bulion, frunze de dafin și de piper boabe.

Sarmalele se lasă la fiert cel puțin două ore, însă la foc mic, pentru a se pătrunde aromele. Dacă mai e nevoie, se completează cu amestecul de apă.

