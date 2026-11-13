România pregătește centre uriașe de inteligență artificială. Ar putea crește facturile la curent ale românilor?

România pregătește centre uriașe de inteligență artificială, cu un consum important de energie. Ce impact ar putea avea asupra facturilor românilor.

România se pregătește pentru investiții uriașe în centre de date dedicate inteligenței artificiale, iar unele dintre acestea ar putea avea un consum de energie comparabil cu cel al unor orașe întregi.

În timp ce autoritățile vorbesc despre oportunitățile economice și tehnologice, apare o întrebare importantă: cine va suporta costurile suplimentare pentru alimentarea acestor centre și în ce condiții ar putea fi afectate facturile la electricitate ale românilor?

România se pregătește pentru centre uriașe de inteligență artificială. Investiția de miliarde de euro care ar putea schimba sectorul energetic

România ar putea deveni un punct important pe harta europeană a inteligenței artificiale. Autoritățile pregătesc dezvoltarea unor centre de date de mari dimensiuni, care ar urma să susțină tehnologiile AI.

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Potrivit informațiilor publicate de RO24TV , Transelectrica a emis deja avize tehnice de racordare pentru centre de date. În paralel, autoritățile discută cu investitori interesați să dezvolte astfel de capacități în România.

Virgiliu Ivan, directorul Dispeceratului Energetic Național, a declarat în cadrul conferinței Focus Energetic că, până în 2030, România ar putea avea centre de date cu un consum de sute sau chiar mii de megawați. Un centru AI foarte mare, cu o putere de aproximativ 1.000 MW, ar putea avea un consum comparabil cu cel al Bucureștiului în perioadele de vârf din timpul verii, potrivit aceleiași surse.

România are deja un proiect de 4-5 miliarde de euro pentru inteligența artificială

Unul dintre cele mai importante planuri este Black Sea AI Gigafactory, un proiect prezentat de Guvernul României, care urmărește construirea unei infrastructuri de calcul de mare capacitate pentru inteligența artificială.

Potrivit agerpres.ro, investiția este estimată la aproximativ 4-5 miliarde de euro. Proiectul prevede dezvoltarea a două centre, unul la Cernavodă, în prima etapă, și altul la Doicești, în cea de-a doua.

Infrastructura ar urma să includă peste 100.000 de acceleratoare pentru inteligență artificială. Alimentarea cu energie electrică ar putea ajunge la 1.500 MW, cu un rol important pentru energia nucleară.

Proiectul a trecut și prin primele etape de organizare. În aprilie 2026, autoritățile au lansat procedura de identificare a unui lider de consorțiu care să coordoneze dezvoltarea investiției, potrivit Autorității pentru Digitalizarea României .

Ulterior, în iunie 2026, a fost constituit un Consiliu de coordonare strategică și un Comitet tehnic pentru implementarea proiectului, scrie adr.gov.ro. Măsura a fost oficializată prin ordine publicate în Monitorul Oficial, disponibile pe Portalul Legislativ .

De ce consumă atât de multă energie centrele de inteligență artificială

Dezvoltarea inteligenței artificiale vine la pachet cu un consum tot mai mare de energie electrică. Centrele de date au nevoie de mult curent pentru a menține în funcțiune serverele, echipamentele de calcul și sistemele de răcire. Acestea funcționează permanent și trebuie să păstreze o temperatură potrivită pentru a evita supraîncălzirea echipamentelor.

Potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) , extinderea rapidă a centrelor de date pune presiune pe rețelele electrice. Problema este mai mare în zonele în care infrastructura existentă nu poate susține o cerere atât de ridicată.

Din acest motiv, dezvoltarea centrelor AI trebuie însoțită de investiții în rețelele de transport și distribuție a energiei. Fără noi capacități și modernizări, pot apărea blocaje sau probleme de alimentare cu electricitate.

Ar putea crește facturile la curent ale românilor?

Dezvoltarea centrelor de date pentru inteligență artificială ar putea avea efecte și asupra facturilor la energie electrică. Potrivit unui raport publicat de Agenția Internațională pentru Energie (IEA) la 14 octombrie 2026, impactul depinde de infrastructura existentă și de modul în care sunt împărțite costurile.

Dacă pentru alimentarea centrelor AI este nevoie de noi capacități de producție sau de extinderea rețelelor electrice, apar cheltuieli suplimentare. În cazul în care acestea sunt transferate către toți consumatorii, facturile populației ar putea crește.

Totuși, acest lucru nu este obligatoriu. IEA arată că efectele pot fi limitate dacă centrele de date folosesc eficient infrastructura existentă și plătesc partea care le revine din costuri. În plus, autoritățile de reglementare pot introduce măsuri prin care să protejeze consumatorii casnici și să evite transferarea cheltuielilor suplimentare asupra populației.

Cum ar putea ajunge costurile centrelor AI în facturile românilor

Factura la energie electrică nu include doar prețul curentului consumat. Aceasta cuprinde și tarife pentru transportul și distribuția energiei, serviciile de sistem, precum și taxele și contribuțiile aplicabile. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), toate aceste componente sunt evidențiate separat pe factură.

Modul în care sunt împărțite costurile pentru extinderea rețelelor electrice poate influența direct cheltuielile consumatorilor. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), în cazul marilor centre de date pot fi folosite contracte pe termen lung, garanții financiare și obligații de plată pentru capacitatea rezervată în rețea. Astfel, investitorii pot suporta o parte corectă din costurile necesare alimentării propriilor centre, fără ca întreaga povară să ajungă la ceilalți consumatori.

Ce riscuri identifică specialiștii la nivel internațional

Extinderea centrelor de inteligență artificială poate pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii electrice. Potrivit IEA, dezvoltarea acestor proiecte va necesita modernizarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție. În unele regiuni, operatorii se confruntă deja cu numeroase cereri de racordare și cu perioade lungi de așteptare.

Un alt risc apare atunci când investitorii rezervă capacități importante de energie și infrastructură, dar nu mai duc proiectele la bun sfârșit. În astfel de situații, pot apărea costuri suplimentare care afectează funcționarea rețelelor și ceilalți utilizatori.

Specialiștii Agenției Internaționale pentru Energie atrag atenția că mecanismele de protecție a consumatorilor trebuie stabilite din timp. Astfel, investițiile necesare pentru marile centre AI nu vor pune o presiune nejustificată asupra facturilor plătite de populație.

Ce trebuie să clarifice autoritățile din România

Pe măsură ce proiectele pentru centre de date AI avansează, rămân mai multe întrebări legate de costuri și de impactul asupra consumatorilor. Autoritățile ar trebui să precizeze câte centre au primit deja avize de racordare și care este puterea totală aprobată.

De asemenea, este important să se știe cine va plăti lucrările necesare pentru alimentarea acestor obiective cu energie electrică. Investitorii vor suporta integral cheltuielile generate de propriile proiecte sau o parte dintre costuri va ajunge în tarifele de rețea? Un alt aspect important este reprezentat de măsurile prin care pot fi protejați consumatorii casnici.

Vor crește facturile la curent din cauza centrelor AI? Concluziile analizei

Așadar, România se pregătește pentru investiții importante în infrastructura dedicată inteligenței artificiale. Viitoarele centre de date ar putea avea nevoie de cantități foarte mari de energie electrică, ceea ce va pune presiune pe rețelele existente.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), astfel de investiții pot duce la creșterea costurilor suportate de consumatori dacă este nevoie de extinderea infrastructurii electrice, iar cheltuielile sunt împărțite între toți utilizatorii.

Totuși, o creștere a facturilor românilor nu este inevitabilă. Impactul va depinde de modul în care sunt finanțate lucrările, de capacitatea rețelelor electrice și de regulile stabilite de autorități.

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