Guvernul din Coreea de Sud trage un semnal de alarmă! Ce meserii riscă să fie afectate de inteligența artificială până în 2030

Guvernul din Coreea de Sud trage un semnal de alarmă privind locurile de muncă, în contextul în care AI va schimba semnificativ piața de muncă până în 2030.

Piața de muncă din Coreea de Sud va suferi transformări considerabile | Shutterstock

Piața de muncă se schimbă la nivel mondial din cauza introducerii AI în diferite industrii, dar trecerea e mai accelerată în unele țări.

Deși unii experți susțin că trecerea multor joburi de la angajați umani la AI e prematură momentan, există proiecții îngrijorătoare pe termen lung, potrivit experților Stanford.

Una dintre țările în care AI va avea un impact semnificativ asupra pieței e Coreea de Sud, potrivit celor mai recente date.

Multe joburi ar putea să dispară până la finalul deceniului. Dar în alte domenii, joburile vor continua să fie dominate de oameni.

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Guvernul din Coreea de Sud trage un semnal de alarmă privind locurile de muncă

Potrivit datelor naționale, populația activă din punct de vedere economic a Coreei de Sud a crescut cu 3.292 milioane între 2004 și 2014 și cu 2.563 milioane între 2014 și 2024, scrie Seoul Economic Daily.

Cu toate acestea, între 2024 și 2034, se estimează că aceasta va crește cu doar 136.000. Populația activă ar crește cu 346.000 în prima jumătate a perioadei de analiză (2024-2029), dar își va inversa tendința în a doua jumătate (2029-2034), cu o scădere de 210.000.

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Numărul lucrătorilor angajați, care a crescut cu 2.678 milioane între 2014 și 2024, ar crește cu doar 64.000 între 2024 și 2034. Din anul 2030, experții estimează ca ritmul de creștere a ocupării forței de muncă să devină negativ, iar numărul total al angajaților să scadă.

Prognoza arată că, între 2024 și 2034, numărul angajaților va crește cu 64.000. Astfel, va ajunge la 28.639 milioane, cu o rată medie anuală de creștere de 0%. E pentru prima dată când analiza periodică a KEIS, Serviciul de Informații privind Ocuparea Forței de Muncă din Coreea, estimează o rată de creștere de 0% pentru numărul angajaților.

KEIS a precizat că economia „a intrat practic într-o fază de stagnare a pieței muncii”. De asemenea, e pentru prima dată când agenția evaluează piața muncii ca fiind într-o etapă de stagnare.

Ce meserii riscă să fie afectate de inteligența artificială până în 2030

Cea mai recentă prognoză pe 10 ani privind piața muncii din Coreea de Sud transmite un mesaj clar. AI nu mai e o amenințare îndepărtată, ci o forță majoră care va reconfigura piața muncii, scrie Korea Times.

KEIS a publicat recent prognoza pentru forța de muncă în perioada 2024-2034. Raportul a scos în evidență faptul că angajații din rolurile de rutină, ușor de automatizat, vor suferi cele mai mari pierderi de locuri de muncă în următorul deceniu.

Iată ce joburi riscă să fie afectate de inteligența artificială până în 2030, în Coreea de Sud:

Vânzări și comerț

Se estimează că lucrătorii din comerț și vânzări vor înregistra cele mai mari scăderi. Numărul angajaților din acest sector va scădea cu 268.000 în următorii 10 ani. Schimbarea va fi cauzată de extinderea comerțului online și a sistemelor de plată autonome sau fără casier.

Operatori de utilaje

La fel cum s-a întâmplat în cazul automatizării în urmă cu mai multe decenii, introducerea AI va afecta și fabricile.

Mecanicii și operatorii de utilaje, precum și cei care asamblează piese, prezintă un risc mai mare să își piardă locul de muncă până în 2030, în Coreea de Sud. Experții estimează că vor fi pierdute 180.000 de locuri de muncă, pe măsură ce companiile implementează roboți industriali.

Meseriile similare, precum prelucrarea metalelor, componente auto și anumite ramuri ale industriei chimice și textile, vor pierde, conform estimărilor, 128.000 de poziții.

Industria HoReCa

Restaurantele, barurile și alte unități de servicii alimentare vor înregistra, de asemenea, o scădere a numărului de angajați, pe măsură ce preluarea comenzilor, plățile și o parte din sarcinile din bucătărie devin automatizate.

Ce locuri de muncă nu vor fi înlocuite cu AI momentan

În același raport au fost analizate și meseriile care vor rezista valului AI, cel puțin în prima fază. În unele domenii, s-ar putea înregistra chiar creșteri ale locurilor de muncă.

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De exemplu, specialiștii de înaltă calificare din domeniul sănătății și al tehnologiei informației vor avea 547.000 de poziții în plus până în 2030, în Coreea de Sud.

Sectorul serviciilor ar adăuga încă 240.000 de locuri de muncă, evoluție stimulată în principal de creșterea puternică a cererii de îngrijire și servicii personale într-o societate aflată în proces de îmbătrânire.

Numărul angajaților din domeniul sănătății va crește spectaculos, cu 982.000, pe măsură ce populația țării îmbătrânește. Cererea de îngrijiri medicale, servicii de infirmerie și sprijin pe termen lung se accelerează. Oficialii susțin că instrumentele AI vor ajuta la diagnosticare, triaj, programări și birocrație, dar nu vor înlocui îngrijirea directă, umană, care se află la baza acestor roluri.