Instagram și-a luat prin surprindere utilizatorii atunci când a anunțat schimbări majore. Descoperă anunțul oficial făcut de reprezentanții platformei.

Instagram și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a dezvăluit care este noul produs pe care îl introduc. Platforma va pune la dispoziția utilizatorilor un nou format video. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Schimbări majore la Instagram! Platforma introduce un nou format video. Ce trebuie să știe utilizatorii

Schimbări majore la Instagram! Platforma introduce un nou format video. Ce trebuie să știe utilizatorii

Instagram a făcut un pas important în evoluția sa și a anunțat trecerea la un nou format video, din dorința de a capta mai mult atenția utilizatorilor și de-a le oferi o experiență de divertisment mai bogată. Potrivit anunțului făcut chiar de către Adam Mosseri, om de afaceri american și director al Instagram, platforma va introduce clipurile video lungi, ce permit creatorilor de conținut să ofere urmăritorilor un conținut mai generos, în timp ce platforma are de câștigat prin faptul că își ține utilizatorii mai mult timp pe site.

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Practic, utilizatorii vor avea posibilitatea să creeze și să vizioneze clipuri de până la 90 de minute. Testul a fost făcut deja în Brazilie și a fost lansat și cu anumiți creatori de conținut din Statele Unite ale Americii. Produsul se numește Features și se adresează în mod special celor care fac podcasturi, dar și comedianților și altor creatori de conținut de lungă durată.

Până să fie introdusă această schimbare, internauții urmăreau un clip video mai mare fie pe bucăți, în clipuri mai mici, fie vedeau o scurtă bucată pe Instagram și ulterior erau direcționați prin link să vadă varianta integrală a clipului video pe YouTube. Astfel, utilizatorii ajungeau să părăsească platforma. Schimbarea anunțată de directorul Instagram are scopul de a ține utilizatorii cât mai mult pe platformă și de-a le oferi un conținut cât mai bogat și diversificat.

Videoclipurile vor fi, de asemenea, recomandate utilizatorilor pe pagina Explore a Instagram și în alte zone. Printre primii creatori implicați în test se numără gazda podcastului și cofondatoarea Skims, Emma Grede; creatoarea de produse de frumusețe și modă Monet McMichael; Preston Rakovsky, care intervievează newyorkezi despre dragoste și relații; și creatorul de conținut despre fotbal, Donald De La Haye, arată cei de la hollywoodreporter.com.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care Netflix, Disney și alte companii au adăugat podcasturi și videoclipuri de la creatori pe platformele lor, în efortul de a capta mai multe ore de vizionare din partea consumatorilor și de a concura cu gigantul divertismentului YouTube. O provocare pentru Instagram și alții în lupta împotriva YouTube a fost concurența împotriva acordurilor profitabile de împărțire a veniturilor ale platformei, YouTube oferind creatorilor calificați 55% din veniturile din publicitate și contribuind la generarea de contracte cu branduri.