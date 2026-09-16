Meta a anunțat oficial, pe 15 septembrie 2026, lansarea Meta One, un nou serviciu de abonament care include funcții premium pentru Instagram, Facebook, WhatsApp și Meta AI.

Instagram introduce noi funcții contra cost. Ce vor putea face utilizatorii care plătesc și cât costă abonamentul | Shutterstok

Serviciul este destinat atât utilizatorilor obișnuiți, cât și creatorilor de conținut și companiilor. Important de precizat este faptul că Instagram, Facebook și WhatsApp nu devin aplicații cu plată. Meta precizează explicit că experiența de bază și utilizarea obișnuită a Meta AI vor rămâne gratuite, potrivit about.fb.com și reuters.com.

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Cât costă abonamentul

Abonamentele oferă funcții suplimentare și limite mai mari pentru AI. Meta spune că Meta One pornește cu peste 50 de funcții disponibile pe Instagram, Facebook, WhatsApp și Meta AI.

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Compania anunță că serviciul și abonamentele testate anterior au ajuns deja la 15 milioane de abonamente și trial-uri, potrivit reuters.com.

Meta precizează, însă, că prețurile, funcțiile și disponibilitatea pot varia în funcție de regiune, aplicație și cont. Instagram Plus costă 2,99 euro/lună în grila europeană publicată de Meta. Este abonamentul dedicat exclusiv Instagram și aduce funcții suplimentare de personalizare și interacțiune.

Ce vor putea face utilizatorii care plătesc

Una dintre funcțiile interesante ale Instagram Plus este posibilitatea de a primi notificări atunci când anumite persoane îți vizualizează Story-ul. Acest lucru nu înseamnă că poți vedea cine îți vizitează profilul, ci este vorba strict despre notificări legate de Stories.

Instagram Plus aduce și fonturi personalizate pentru mesajele private și Stories, precum și preview-uri pentru mesajele private.

Facebook Plus costă 2,99 euro/lună, conform tarifelor europene publicate de Meta. Printre beneficiile menționate sunt personalizarea Facebook, iconițe personalizate pentru aplicație, „super hearts” și funcții suplimentare pentru Reels și Messenger.

WhatsApp Plus costă 2,49 euro/lună. Printre funcțiile premium se numără teme și iconițe exclusive, stickere cu efecte speciale și posibilitatea de a fixa mai multe conversații.

Meta spune că WhatsApp Plus urmează să testeze și stocarea backup-urilor pentru conversații și fișiere media, precum și „Focus Schedules”, adică posibilitatea de a seta anumite perioade în care unele conversații sunt puse automat pe mute sau ascunse, potrivit meta.com.

Ce alte pachete mai pregătește Meta

Cine folosește toate aplicațiile poate opta pentru Meta One Core – 6,99 euro/lună în grila europeană. Pachetul combină funcțiile Instagram Plus, Facebook Plus și WhatsApp Plus și oferă acces extins la instrumentele AI.

Cu Meta One Core, utilizatorii pot folosi mai mult Restyle pentru Instagram Stories, efectele vocale și instrumentele creative și pot genera mai multe imagini și videoclipuri cu Meta AI.

Există și Meta One Premium – 20,99 euro/lună în Europa, care include beneficiile Core, dar oferă cele mai ridicate limite de utilizare a instrumentelor Meta AI pentru persoanele fizice, potrivit meta.com.

Creatorii de conținut și companiile primesc funcții mult mai interesante din punct de vedere profesional. Meta introduce, printre altele, un buton Follow mai vizibil pe Reels și posibilitatea ca persoanele care interacționează cu conținutul unui creator să primească automat invitații de follow.

Pachetele profesionale pot oferi și un profil îmbunătățit, care scoate mai mult în evidență site-ul, locațiile companiei și informațiile despre business.

Meta One Essential pentru creatori și companii pornește de la 16,99 euro/lună în Europa. Include instrumente profesionale, acces extins la Meta Business Agent pe WhatsApp, badge verificat și protecție împotriva impersonării, după verificarea contului.

Meta One Advanced pornește de la 54,99 euro/lună și vine cu instrumente care pot fi foarte interesante pentru social media managers: programarea Stories cu până la 30 de zile înainte, linkuri în postările organice și Reels, analytics exportabile și informații mai detaliate despre audiență.

Tot la Advanced, membrii unei echipe pot primi acces la cont fără să le fie comunicată parola.

Există și pachetele profesionale Expert, de la 169 euro/lună, și Max, de la 549 euro/lună, destinate celor care gestionează activități la scară mai mare, mai relatează sursa citată.

Meta pregătește și extinderea serviciului către Edits și ochelarii AI ai companiei, potrivit reuters.com. Pentru Edits este pregătit inclusiv un abonament Edits Plus, cu mai mult spațiu cloud și instrumente AI suplimentare.

Reuters a preluat lansarea Meta One, confirmând că serviciul vizează funcții AI, creare de conținut, engagement și administrarea business-urilor pe platformele Meta.

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