Apple Watch Series 4 lansat de Apple cheamă salvarea dacă ți se face rău

Lansarea Apple de miercuri seara a cuprins, pe lângă așteptatele telefoane inteligente iPhone XS, iPhone XS Max şi iPhone XR

Apple a lansat Watch Series 4, un ceas care poate să facă o electrocardiogramă şi care va avea o baterie cu o autonomie de 18 ore. În plus ceasul inteligent poate suna la numărul de urgență dacă proprietarului i se face rău.

Apple Watch Series 4 vine cu un watchface nou customizabil pentru diverse funcții, dar și un watchface modular. Se pune mult accent pe personalizare și pe nevoile utilizatorilor. Ceasul arată bine, mai bine decât cele mai vechi, dar nu aduce schimbări foarte mari din punct de vedere al designului.

Noul ceas aduce ecrane mai mari cu peste 30%, păstrând dimensiunile ceasului per total. UI-ul a fost redesenat.

Coroana digitală a fost și ea regândită și oferă feedback haptic, iar difuzorul e cu 50% mai puternic decât cel de pe generațiile anterioare, ca să poți comunica cu Siri mai bine, sau ca să poți vorbi la telefon. Microfonul a fost mutat de lângă difuzor, pentru a elimina ecoul. Spatele este din safir, pentru semnal mai bun și rezistență sporită. Procesorul S4 este de tip dual-core pe 64 de biți și e de două ori mai rapid decât cel de pe generația anterioară.

Apple Watch este cel mai vândut ceas din lume a declarat Tim Cook, CEO Apple.

Apple lansare. Ce specificații noi au telefoanele iPhone XS, iPhone XS Max şi iPhone XR

iPhone XS este rezistent la apă şi vine cu un ecran OLED de 5,6 inchi, dar are aceeaşi dimensiune ca modelul aniversar, lansat anul trecut. iPhone XS are însă un nou procesor, care îi asigură o funcţionare mai rapidă şi va veni şi în varianta de 512 de gigabiţi, o premieră pentru telefoanele Apple. Dispune de un sistem dual de camere care a fost îmbunătăţit. Gigantul american a prezentat şi cel mai mare iPhone fabricat până acum - modelul XS Max, de 6,5 inchi, care are aceleaşi caracteristici cu XS-ul, dar o autonomie mai bună.

„iPhone XS şi iPhone XS Max sunt pline de tehnologie, ecran super retina OLED de 5,8 inchi şi 6,1 inchi, chip bionic A12, cu CPU, GPU mai rapide, cu o durată de viaţă mai mare a bateriei. O nouă generaţie de sistem dual de camere, cu senzori mai mari, HDR inteligent, modul portret cu noi funcţii, profunzime, o calitate mai înaltă a filmărilor HD şi 4K, noi camere mai rapide pentru identificarea facială”, a spus Phil Schiller, vicepreședintele Apple.

Modele XS şi XS Max vin în variante de 64, 256 şi 512 GB cu preţuri de la 999 dolari, respectiv 1.099 dolari. În România, aceste modele ajung pe 28 septembrie.

Apple a prezentat şi modelul XR, modelul de „buget", cu o singură cameră, ramă din aluminiu şi ecran LCD. Culorile sunt alb, negru, albastru, coral şi galben.

iPhone XR vine în variante de 64, 128, 256 şi porneşte de la un preţ de 759 dolari.