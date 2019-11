De ce tot ce stiai despre serviciile SEO este o minciuna?

- Vei ajunge pe primul loc in paginile de rezultate ale cautarilor pe Google!

Daca nu imposibil, cel mult improbabil! Indiferent de tehnicile folosite de firma sau specialistul care iti ofera servicii SEO, Google pastreaza primele locuri pentru branduri. Daca nu reprezinti un brand puternic in domeniul din care faci parte, nu vei ajunge pe primul loc in pagina de cautari. Poate in primele 5. Poate. De ce? Din cauza cautarilor pe brand.

Atunci cand cauti echipament de schi sau vrei sa iti cumperi un frigider performant, probabil nu vei scrie “echipament de schi” in Google. Si nici “frigider performant ieftin”. Vei cauta site-uri ale marilor magazine care comercializeaza aceste produse.

Acesta este traseul pe care il urmeaza foarte multe persoane atunci cand cauta un produs in online, motiv pentru care nu vor ajunge pe site-ul tau decat din intamplare. Vrei sa ajungi in primul loc in Google (sau macar in primele 3)? Trebuie sa investesti masiv atat in servicii SEO, cat si in publicitate clasica: radio, TV, stradal si alte canale.

- Vanzarile vor creste odata cu pozitionarea mai buna in paginile de cautari!