(P) De ce merită să investești într-un telefon iPhone 11 Pro sau Pro Max chiar și la atâta timp după lansare?

Despre display-ul Super Retina XDR se spune că este cel mai luminos display Apple creat vreodată și arată extraordinar în contrast cu tonurile sobre ale carcasei. Cu alte cuvinte, atât iPhone 11 Pro, cât și iPhone 11 Pro Max sunt niște bijuterii.

Mai mult, pentru un plus de personalitate, ele pot fi dotate și cu câte un set de huse iPhone 11 Pro sau huse iPhone 11 Pro Max de la Itelmobile, care pe lângă un look unic le oferă și un plus de rezistență.

Sticla perfect mată cu care este dotat spatele acestor telefoane a contribuit și ea la crearea aspectului impecabil. De asemenea, accesoriul subtil reprezentat de banda din oțel este și el un mare plus, în special combinat cu nuanța midnight green.

Pe lângă aspectul lor, telefoanele iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max se remarcă și printr-o rezistență deosebită față de alte telefoane create de aceeași companie. Rezistența sticlei lor este încadrată la standardul IP68 care atestă posibilitatea utilizării acestor telefoane mobile chiar și sub apă.

Astfel, nu numai că nu trebuie să-ți faci griji pentru o stropire accidentală, dar poți să imortalizezi cadre superbe chiar și sub apă, la o adâncime de până la 4 metri, într-un interval de timp de până la o jumătate de oră.