Schimbări importante la TikTok. Ce modificări apar și cum sunt afectați utilizatorii

Conform datelor companiei ByteDance, TikTok a ajuns la 7,58 milioane de utilizatori, cu vârsta peste 18 ani, în Romania, la începutul acestui an. Toți acești utilizatori ar putea fi influențați de noile reglementări.

În timpul pandemiei compania chineză TikTok a luat avânt și milioane de oameni au început să participe la trendurile apărute pe fluxul rețelei de socializare și chiar să se folosească de platformă ca de o rampă de lansare în diverse domenii. Acum este una dintre cele mai mari platforme de socializare.

Cu toate acestea, trebuie să facă anumite compromisuri dacă vrea să intre în legalitate în Europa. Termenul impus de Digital Services Act (DSA) pentru implementarea noilor reguli care țin de lupta împotriva dezinformării, a discursurilor bazate pe ură, a utilizării de date sensibile și obligațiilor de transparență este 28 august.

Toate aceste măsuri trebuie luate pentru a proteja utilizatorii și pentru a le crește gradul de siguranță la utilizarea aplicației.

Modificările care vor avea loc la TikTok despre care utilizatorii trebuie să afle

Una dintre cele mai importante schimbări din perspectiva utilizatorilor este aceea de a putea decide dacă să permită sau nu algoritmilor să le alimenteze pagina Pentru Tine (FYP).

Algoritmul FYP este motorul succesului aplicației care ia cu amploare lumea, este ingredientul-cheie care face ca diversitatea să joace un rol principal în dezvoltarea platformei și în atragerea mai multor utilizatori. În urma condițiilor impuse, utilizatorii ar putea dezactiva această funcție, iar fluxul de postări să corespundă videoclipurilor deja apreciate de fiecare, din imediata apropiere și din lume.

La fel cum se întâmplă în ceea ce privește și alte aplicații, postările celor pe care îi urmăresc vor fi afișate în funcție de momentul publicării lor.

Potrivit DSA, o altă schimbare importantă este aceea că „furnizorii de platforme foarte mari” trebuie să se asigure că utilizatorii „se pot bucura de opțiuni alternative care nu se bazează pe scanarea identității”. Altfel spus, trebuie să ofere utilizatorilor opțiunea de a avea acces la conținutul de pe platformă fără să le fie folosite datele personale.

TikTok propune o alternativă suplimentară pentru utilizatorii europeni în ceea ce privește conținutul sensibil care nu ar trebui permis pe platformă. Dacă va fi aprobat acest proces, potrivit Playtech și economica, se va forma o nouă echipă dedicată analizării și restricționării videoclipurilor raportate, dar și al reclamelor, în conformitate cu legile din regiunile respective.

Videoclipurile care nu respectă reglementările TikTok vor fi șterse la nivel global. Va fi lansat și un ghid cu ajutorul căruia utilizatorii să înțeleagă mai bine fiecare categorie.

O prioritate pentru TikTok este protejarea confidențialității adolescenților

Conturile celor sub 16 ani sunt setate automat ca private, iar conținutul acestora nu poate fi recomandat în fluxul paginii For You.

Potrivit Adevărului, odată cu noile reglementări utilizatorii europeni cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani nu vor mai vedea reclame personalizate pe baza activității lor de pe platformă sau din afara acesteia. Aceștia au deja control asupra reclamelor personalizate pe care le pot vedea și pot activa sau dezactiva reclamele personalizate din setări.

Comisarul european pentru piaţa internă, Thierry Breton, a anunțat că, în urma „testului de stres” efectuat la sediul companiei din Dublin, TikTok are nevoie de eforturi suplimentare pentru a fi pe deplin pregătită pentru noile reglementări.

Caroline Greer, director de politici publice la TikTok, susține că: „TikTok este ferm hotărâtă să implementeze DSA şi să sporească transparenţa şi operaţiunile de contabilitate. Respectăm aceste oportunităţi de a fi receptivi în privinţa eforturilor noastre.”

Utilizatorii români trebuie să fie atenți la conținutul pe care îl promovează pe platformele de socializare și să cunoască noul regulament impus de Uniunea Europeană.