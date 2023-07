Câți bani face Bianca Giurcă de la Insula Iubirii din Tiktok. Tânăra a arătat extrasul de cont

Bianca Giurcă neagă că este o femeie întreținută și a postat o captură cu încasările sale. După o lună de activitate pe Tiktok, concurenta de la Insula Iubirii a încasat o sumă uriașă.

Deranjată de discuțiile pe seama potenței financiare a iubitului său, Marius Moise, Bianca a ținut să nege că este sau a fost întreținută de acesta.

Ea a povestit că a început să lucreze încă de pe vremea când era la liceu. În perioada respectivă avea două locuri de muncă, iar asta nu a împiedicat-o să promoveze bacalaureatul. Ba mai mult, a absolvit și facultatea.

Citește și: Insula Iubirii, episodul 6. Imagini exclusive de la întâlnirea Oanei Monea cu Bianca Giurcă. Ce discuție au avut cele două

În ultimii ani, de când a început să posteze pe Tiktok, Bianca Giurcă a reușit să câștige sume la care unii doar visează. Încă din emisiune, Marius, partenerul ei, a dezvăluit că aceasta obține între 10.000-13.000 de dolari în urma activității din mediul online.

Totuși, asta nu i-a împiedicat pe unii să afirme faptul că situația financiară a lui Marius a atras-o pe frumoasa brunetă.

Câți bani face lunar Bianca Giurcă din online

Conștientă de atuurile sale, Bianca Giurcă de la Insula Iubirii susține cu tărie că nu are nevoie de un bărbat pentru a o întreține. Se descurcă singură să-și ofere toate lucrurile materiale de care are nevoie. Caută la un bărbat alte calități.

”Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc SINGURAAAA, plus de alta îmi ajut și familia.”, a scris Bianca Giurcă pe Instagram.

Citește și: Două ispite părăsesc Insula Iubirii în această seară. Urmează o nouă ceremonie a focului cu surprize. Show-ul lider de audiență

Răspunsul ei vine după ce a fost acuzată că este întreținută de către Marius de la Insula Iubirii.

”Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat, dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucrurile în relația mea”, a mai scris concurenta.

Bianca a adăugat și o captură cu venitul încasat în urma activității de pe Tiktok. 13.164 dolari a primit tânăra după o lună în care a fost activă pe platformă.

Ce studii are Bianca Giurcă de la Insula Iubirii

Bianca Giurcă are 25 de ani și este creator de conținut. Tânăra a studiat la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

A ales să participe la Insula Iubirii alături de iubitul ei, Marius Moise, pentru a afla dacă sunt pregătiți să devină oficial soț și soție.

Potrivit lor, au început să se tatoneze încă de când ea avea 15 ani și el 25, dar apoi tânărul s-a căsătorit și a făcut un copil. Când căsnicia s-a destrămat, bărbatul a început o relație cu Bianca.

Deși este cu 10 ani mai tânără decât el, Bianca Giurcă își dorește să devină soția lui și în acte, așa că pe lângă faptul că este creatoare de conținut,ea arată că este gospodină: calcă, gătește, face curățenie.

Citește și: Insula Iubirii, 6 iulie 2023. Bianca Giurcă a spus un detaliu uluitor despre Marius Moise. Oana Monea a fost prezentă la bonfire