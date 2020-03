5 alimente care te ajută să scapi de anxietate în izolare! Ce recomandă nutriționistul Gianluca Mech

Nuci

Mai ales în această perioadă, este foarte bine să introducem nuci în alimentația noastră de zi cu zi, grație conținutului lor ridicat de Omega 3. Încearcă să consumi câteva nuci, alune sau migdale în fiecare zi. Le poți consuma la micul dejun sau pe post de gustare.

Legume

Alege în special legumele și leguminoasele de sezon, de preferință organice. Acestea sunt o sursă foarte bună de proteine, utile în restabilirea funcționării corecte a celulelor și a neurotransmițătorilor. Spanacul, broccoli, sparanghelul și avocado sunt cele mai recomandate”, spune nutriționistul Gianluca Mech.

Gianluca Mech este unul dintre cei mai apreciati nutritionisti, la nivel international, sfaturile sale fiind urmate inclusiv de staruri precum Anastasia Soare, Sarah Ferguson, Ducesa de York, Ornela Mutti sau Silvio Berlusconi.

Gianluca a lansat in trecut doua campanii importante impotriva obezitatii, care trag un semnal de alarma in ceea ce priveste inmultirea cazurilor in randul copiilor si al adolescentilor. Campania din Statele Unite ale Americii a fost lansata alaturi de Ivana Trump, iar in Europa alaturi de Ducesa de York, Sarah Ferguson.