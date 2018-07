Cafeaua verde: beneficii și recomandări de consum

Denumirea de cafea verde desemneaza, de fapt, boabele crude de cafea, care nu au fost supuse niciunei operatiuni de procesare. Aceasta caracteristica incadreaza cafeaua verde in categoria alimentelor sanatoase, avand in vedere ca proprietatile sale nu sunt deteriorate prin diversele actiuni tehnologice, asa cum se intampla in cazul boabelor de cafea prajite. Datorita faptului ca acest tip de cafea isi pastreaza substantele nutritive, ea are o serie de beneficii.