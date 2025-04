Produse lactate cu un conținut scăzut de lactoză. Cum te poate ajuta conținutul nutritiv

Unele persoane se confruntă cu o ușoară intoleranță la lactoză. Acestea o pot consuma în cantități reduse, dar sunt nevoiți să evite ingerarea unor cantități mari. Citește despre produse lactate cu un conținut scăzut de lactoză.

Intoleranța la lactoză este printre cele mai frecvent întâlnite tulburări digestive. Se poate manifesta în diferite grade de severitate, de aceea unele persoane care suferă de simptomele sale, pot consuma în cantități mai reduse produse lactate.

Produse lactate cu un conținut scăzut de lactoză

În general, persoanele cu intoleranță la lactoză evită să consume produse lactate pentru a evita potențialele efecte secundare. De obicei, au grijă să urmeze o dietă fără lactoză sau care conține un nivel scăzut al acestei substanțe.

Totodată, dacă organismul nu respinge complet lactoza, poți mânca în cantități reduse unele produse lactate. Există produse lactate care conțin puțină lactoză, ceea ce înseamnă că pot fi consumate de persoanele care nu au o intoleranță severă la aceasta, conform Healthline.

Brânză tare

Brânza tare se regăsește printre aceste produse lactate cu un conținut scăzut de lactoză. Brânza tare se prepară prin adăugarea de bacterii sau acid în lapte, urmate de separarea cașului de brânza care se formează din zer. Lactoza prezentă în lapte se găsește în zer, astfel că o mare parte din aceasta se îndepărtează în momentul preparării. Totodată, cantitatea de lactoză din brânză poate varia, iar brânzeturile cu cele mai mici cantități sunt sortimentele mai vechi.

Iaurt probiotic

Microbiomul și microbiota intestinală influențează în mare măsură sănătatea generală. Probioticele pot asigura echilibrul microbiomului intestinal și pot diminua inflamația în organism.

Multe persoane cu intoleranță la lactoză observă că iaurtul se poate digera mult mai ușor decât laptele. Majoritatea iaurturilor conțin bacterii vii, denumite probiotice, care pot ajuta la descompunerea lactozei, astfel încât organismul depune mai puțin efort pentru a le procesa.

Chefir

Chefirul este o băutură fermentată care se obține în mod tradițional prin adăugarea de boabe de chefir într-un tip de lapte de origine animală. Boabele de chefir conțin culturi vii de bacterii care ajută la descompunerea și digerarea lactozei din lapte. Din acest motiv, chefirul poate fi mai bine tolerat de persoanele cu intoleranță la lactoză, în cazul unui consum moderat.

Smântână

Smântâna se prepară prin adăugarea de bacterii într-o cremă ușoară pentru a îngroșa și a fermenta laptele, potrivit Very Well Health. Aceasta are un conținut scăzut de lactoză și asigură substanțe nutritive esențiale, cum ar fi: vitamina A, vitamina B12, calciu, magneziu, potasiu, fosfor, seleniu, proteine, carbohidrați, zaharuri și grăsimi saturate.

Unt cu un conținut scăzut de lactoză

De obicei, untul este un produs lactat cu un conținut ridicat de grăsimi, fiind printre aceste produse lactate cu un conținut scăzut de lactoză. Acesta se prepară prin combinarea smântânii sau a laptelui pentru a separa grăsimea solidă și componentele lichide.

De regulă, produsul final conține aproximativ 80% grăsime, deoarece partea lichidă a laptelui, care conține toată lactoza, se îndepărtează pe parcursul procesării.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.