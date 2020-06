Cât de multă cafea putem bea zilnic?

„Unii oameni înlocuiesc cafeaua normală cu cea decofeinizată. Aceasta se obține de obicei prin clătirea boabelor de cafea cu solvenți chimici. La fiecare clătire a boabelor, un anumit procent din cofeină se dizolvă în solvent. Acest proces se repetă până când cea mai mare parte a cofeinei a fost eliminată. Rețineți că și cafeaua decofeinizată conține cafeină, însă mult mai puțină decât o cafea obișnuită”, mai spune nutriționistul Gianluca Mech.

Gianluca Mech este unul dintre cei mai apreciati nutritionisti, la nivel international, sfaturile sale fiind urmate inclusiv de staruri precum Anastasia Soare, Sarah Ferguson- Ducesa de York, Ornela Mutti sau Silvio Berlusconi.

Gianluca a lansat in trecut doua campanii importante impotriva obezitatii, care trag un semnal de alarma in ceea ce priveste inmultirea cazurilor in randul copiilor si al adolescentilor. Campania din Statele Unite ale Americii a fost lansata alaturi de Ivana Trump, iar in Europa alaturi de Ducesa de York, Sarah Ferguson.