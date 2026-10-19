Bei cafea imediat după ce te trezești? Află cum influențează cofeina organismul, ce legătură are cu cortizolul și dacă este mai bine să aștepți înainte de prima cafea.

Ce se întâmplă cu organismul când bei cafea imediat după ce te trezești | Profimediaimages.ro

Pentru multe persoane, dimineața nu începe fără o ceașcă de cafea. Totuși, momentul în care o bei poate influența felul în care te simți pe parcursul zilei. Cofeina stimulează starea de alertă, dar poate crește și nivelul de cortizol. Ce spun specialiștii despre obiceiul de a bea cafea imediat după ce te trezești.

Ce se întâmplă cu organismul când bei cafea imediat după ce te trezești. Ce spun specialiștii despre acest obicei

Pentru mulți oameni, dimineața nu începe până când nu beau prima ceașcă de cafea. Aroma cafelei și efectul cofeinei îi ajută să se trezească și să se pregătească pentru o nouă zi. Totuși, există multe discuții despre momentul potrivit pentru a bea cafea. Unele recomandări susțin că ar fi mai bine să aștepți între 30 și 90 de minute după ce te-ai trezit.

Specialiștii explică faptul că organismul trece prin mai multe schimbări în primele ore ale dimineții. Nivelul cortizolului crește în mod natural după trezire, iar cofeina stimulează sistemul nervos și ne ajută să fim mai alerți. Cele două procese se pot suprapune, însă acest lucru nu înseamnă automat că este dăunător să bei cafea imediat după ce te-ai ridicat din pat, scrie pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

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Cafeaua te ajută să te trezești și să fii mai atent

Unul dintre primele efecte ale cafelei este creșterea stării de alertă. Cofeina acționează asupra sistemului nervos central și reduce temporar efectul adenozinei, o substanță care se acumulează în timpul stării de veghe și contribuie la apariția senzației de somnolență.

Pe scurt, după o noapte de somn, este posibil să te simți încă amețit sau lipsit de energie. Cafeaua poate reduce această senzație și te poate ajuta să te concentrezi mai bine asupra activităților de dimineață.

Potrivit Cleveland Clinic, cofeina stimulează sistemul nervos. Din acest motiv, multe persoane simt că se concentrează mai ușor după prima cafea a zilei. Efectul nu este însă identic pentru toată lumea. Unele persoane sunt mai sensibile la cofeină și pot resimți agitație sau palpitații chiar și după o cantitate relativ mică.

Nivelul cortizolului crește în mod natural după trezire

Unul dintre cele mai discutate subiecte legate de cafeaua băută dimineața este cortizolul. Acest hormon este adesea numit „hormonul stresului”, dar are și roluri importante în funcționarea normală a organismului. Ajută la reglarea metabolismului și a răspunsului la stres și participă la menținerea ritmului dintre somn și starea de veghe.

În mod natural, nivelul cortizolului crește după trezire. Această reacție este cunoscută în literatura de specialitate drept cortisol awakening response. În general, creșterea este observată în primele 30–45 de minute după ce ne trezim.

Un studiu publicat în revista Psychoneuroendocrinology în 2016 a prezentat recomandările unui grup internațional de specialiști privind evaluarea acestei reacții. Cercetătorii au explicat că răspunsul cortizolului la trezire este un proces fiziologic important, care trebuie măsurat în condiții bine stabilite pentru ca rezultatele să fie interpretate corect.

Este rău să bei cafea imediat după ce te trezești?

Răspunsul specialiștilor este mai nuanțat decât pare la prima vedere. Nu există dovezi solide care să arate că băutul cafelei imediat după trezire este dăunător pentru toate persoanele sănătoase.

Cleveland Clinic explică faptul că nu există o oră universală la care toată lumea ar trebui să bea cafea. Unele persoane se simt bine dacă o consumă imediat după trezire, în timp ce altele preferă să aștepte până la mijlocul dimineții. Alegerea poate depinde de sensibilitatea la cofeină, de programul zilnic și de efectele pe care le observă fiecare.

În ultimii ani, pe rețelele sociale a devenit populară recomandarea de a amâna prima cafea cu 90–120 de minute. Ideea este că astfel organismul ar avea timp să își regleze nivelul cortizolului și să elimine mai multă adenozină, ceea ce ar preveni oboseala de după-amiază.

Ce se întâmplă dacă bei cafea pe stomacul gol?

Pentru unele persoane, cafeaua băută înainte de micul dejun poate provoca disconfort digestiv. Pot apărea arsuri la stomac, reflux sau o senzație de iritație. Aceste efecte nu apar însă la toată lumea.

Potrivit specialiștilor, cafeaua pe stomacul gol este tolerată de multe persoane, dar poate agrava simptomele celor care se confruntă deja cu reflux gastroesofagian sau arsuri la stomac. Cofeina și alte substanțe din cafea pot contribui la apariția simptomelor la persoanele sensibile.

Dacă observi că te doare stomacul sau ai arsuri după prima cafea, încearcă să o bei după micul dejun. Poți reduce și cantitatea consumată sau poți testa o cafea mai puțin concentrată.

Nu există însă suficiente dovezi pentru a afirma că toată lumea trebuie să mănânce înainte de a bea cafea. Cel mai important este să observi cum reacționează organismul tău.

Când este cel mai bine să bei prima cafea?

Nu există o oră perfectă, valabilă pentru toată lumea. Unele persoane preferă cafeaua imediat după trezire, iar altele se simt mai bine dacă o beau după ce mănâncă sau după ce ajung la serviciu.

Cleveland Clinic menționează că intervalul de la mijlocul dimineții, aproximativ între 9:30 și 11:00, poate fi o opțiune pentru cei care vor să consume cafea atunci când nivelul cortizolului începe să scadă. Totuși, instituția subliniază că nu există dovezi științifice suficiente pentru a stabili o oră optimă universală.

În practică, poți ține cont de câteva recomandări simple:

Dacă te simți bine după cafeaua de dimineață, nu este obligatoriu să îți schimbi rutina.

Dacă te trezești agitat sau anxios, încearcă să amâni cafeaua ori să reduci cantitatea.

Dacă ai disconfort gastric, testează varianta de a bea cafeaua după micul dejun.

Dacă ai probleme cu somnul, evită cafeaua în a doua parte a zilei sau cu câteva ore înainte de culcare.

Dacă bei mai multe cafele pe zi, urmărește cantitatea totală de cofeină, nu doar ora primei cești.

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