Cele mai mari 7 riscuri la care sunt expuse persoanele care se apropie de vârsta a treia

După o anumită vârstă, sănătatea trebuie să devină o prioritate pentru orice persoană, din cauza riscurilor la care tot mai mulți seniori sunt expuși. Directorul executiv Jeanne Wei, de la Reynolds Institute on Aging din cadrul University of Arkansas for Medical Sciences, în Little Rock, explică faptul că, odată cu vârsta, renunțarea la fumat și eliminarea kilogramelor în plus sunt doua condiții obligatorii pentru o sănătate de fier. „Trebuie să fii activ din punct de vedere fizic și să ai o dietă sănătoasă”, susține aceasta. Dacă unele afecțiuni serioase se pot observa și resimți cu ochiul liber, altele sunt invizibile pentru o perioadă de timp, moment în care devin critice.