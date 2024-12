Florin Piersic a vorbit despre starea de sănătate actuală. Cum se deplasează după ce s-a confruntat cu infecția la genunchi

Îndrăgitul actor mărturisește că îi este greu să se deplaseze și că are nevoie de ajutor. Iată ce a declarat: „sper să prind și ziua în care am să împlinesc 89 de ani”.

Florin Piersic a trecut prin multe greutăți anul acesta după ce problemele de sănătate i-au pus viața în pericol.

Îndrăgitul actor ne-a lăsat pe mulți fără cuvinte atunci când s-a internat în spital pentru a fi operat de urgență astfel încât medicii să îi poată salva viața.

Acum, la aproape 8 luni distanță, Florin Piersic a vorbit despre starea lui de sănătate și a mărturisit că încă se află într-un proces de recuperare.

Iată cum se simte iubitul actor și cum reușește să se deplaseze în prezent

La finalul lunii aprilie 2024, Florin Piersic a ajuns de urgență la spitalul din Cluj-Napoca unde a fost supus primei intervenții chirurgicale din cauza unei infecții localizate la nivelul unui genunchi care s-a extins în tot corpul, determinând apariția septicemiei, scrie cancan.ro.

Ulterior, pentru că probleme nu s-au remediat, actorul a fost nevoit să fie din nou operat, făcând un „tur de forță” al spitalelor din România, însă în cele din urmă dorința de a lupta și puterea acestuia au fost principalii factori care l-au ajutat să treacă cu brio peste momentele dificile.

Acum, la 8 luni distanță de la prima operație, Florin Piersic mărturisește faptul că se simte mai bine și că este încrezător în procesul său de recuperare.

Atitudinea pozitivă îl face extrem de puternic și dornic să trăiască fiecare zi cu zâmbetul pe buze cu gândul la următoarea sa zi de naștere, însă, deși lucrurile merg spre bine, actorul menționează că încă se resimte și că se deplasează mai greu.

În prezent, pentru că a rămas cu sechele, actorul are nevoie de un baston pentru a se putea mișca.

„Eu sunt, mă mișc. Îmi vine să râd pentru că mă mișc, dar mă mișc cu bastonul, pentru că mă doare. Nu mă doare piciorul, dar am avut o intervenție la piciorul stâng și eu încă mă reazem de ce pot să mă reazem. Dar cum să vă spun cum mă simt? Mă simt un om care, dacă Dumnezeu mă ajută, sper să prind și ziua în care am să împlinesc 89 de ani”, a mărturisit Florin Piersic pentru Realitatea Plus, citată de sursa menționată anterior.

Actorul nu s-a rezumat doar la starea lui de sănătate, și așa cum i-a obișnuit pe români, acesta le-a transmis un mesaj cu însemnătate:

„Trebuie să avem nici măcar răbdare, să avem curaj să trecem peste toate lucrurile. Iar tuturor românilor le spun cu toată inima și din tot sufletul meu să mai prindă curaj să putem să mergem înainte. Nu putem să pierdem ce avem noi mai frumos în noi. Pentru că noi, românii, suntem plini de poezie, de cântec. De speranță, ăsta e un cuvânt pe care îl iubesc. Speranță! Și bucurie. Bucurie ar fi să mai trăim, să ne gândim la cei care ne-au părăsit și pe care nu o să-i uităm niciodată. Niciodată! Pentru noi au fost niște exemple”.

