Cum a slăbit Lidia Fecioru. Ceaiul care i-a adus o siluetă de invidiat

Cum a slăbit Lidia Fecioru și ce cei consumă pentru a avea o siluetă de invidiat. Secretele bioenergoterapeutului Lidiei Fecioru despre iubirea de sine.

Lidia Fecioru a dezvăluit care a fost momentul în care a decis să slăbească, să își schimbe radical viața. "Am slăbit când am început să-mi iubesc corpul. Am avut vreo 30 de kilograme în plus și spuneam că eu nu sunt grasă. Am început să mă iubesc și am slăbit. Am înbrăcat o rochie lungă și arătam ca o omidă. Soțul meu a zis că arăt ca o vacă. Și i-am spus că sunt vacă pentru că stau cu el, voi slăbi și voi divorța. Așa am făcut, m-am iubit pe mine"

Ceaiul cu care Lidia Fecioru a slăbit

B ioenergoterapeutul, Lidia Fecioru a explicat: „E un ceai bun, diuretic, pentru slăbit. La un litru de apă se ia un betișor de scorțișoară, cinci frunze de dafin și se face ceaiul. Frunzele să fie la fel de mari. Se fierbe ceaiul 15 minute la foc mic. Se bea câte o ceșcuță pe stomacul gol. Se spune că ajută la slăbire și la arderea grăsimilor. Au contraindicații. Nu-l pot bea femeile însărcinate, cele care alăptează și copii până în șase ani"

Sursa: dcnews.ro