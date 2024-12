Pasiunea pentru care Narcisa Suciu scoate mulți bani din portofel: „Am peste 400. Sunt un colecționar. Mă interesează subiectul”

În cadrul unui interviu acordat recent, Narcisa Suciu a vorbit despre perioada în care a lipsit de lângă fata sa , dar și despre pasiunea ei costisitoare.

Narcisa Suciu, în vârstă de 49 de ani, trăiește de ani buni în Finlanda, dar s-a întors în țară pentru a susține mai multe concerte de colinde, în cadrul unui turneu național. Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, interpreta a dezvăluit cum sunt acum sărbătorile de iarnă, ce regrete are din perioada în care a lipsit de lângă fata sa, dar și despre pasiunea ei costisitoare.

Pasiunea costisitoare a artistei Narcisa Suciu

„Daria a avut parte de Crăciun cu mine doar în momentul în care am avut perioada aceea de restricții și în care am putut să facem Crăciunul împreună în Finlanda. În rest, cred că în fiecare noapte în care venea Moșul, în noaptea de Ajun, eu nu eram cu ea și mă simțeam cel mai vinovat părinte și cea mai rea mamă și încercam să compensez prin faptul că îi cumpăram chestii, până în momentul în care mi-am dat seama că nu are nevoie, de fapt, de nimic din ce îi cumpăram cu bani, ci avea nevoie de a fi cu mine. În momentul acela am schimbat așa cum am putut”, a declarat Narcisa Suciu, potrivit Libertatea.

De asemenea, artista a vorbit despre pasiunea în care investește mulți bani. Narcisa Suciu a mărturisit că parfumurile sunt cele care o fac fericită și a recunoscut ca are peste 400.

„Parfumul mă face foarte fericită. Sunt colecționar de parfumuri. Am peste 400 de sticle cu parfum în ele. Sticle, sticluțe de toate dimensiunile. Eu nu prea cheltuiesc, nu am, nu știu, nu cumpăr haine de nu știu care fel. Sunt un colecționar, învăț despre ele, mă interesez, mă duc la târguri, am fost la Milano la târg. Mă interesează subiectul”, a spus Narcisa Suciu, potrivit sursei citate mai sus.

Narcisa Suciu a trecut printr-o mare cumpănă acum doi ani: „Era un risc să nu mai fiu”

Narcisa Suciu trecea prin momente de coșmar în 2022. Aflată în vizită în România, aceasta a fost operată de urgență după ce i-a explodat apendicele și a ajuns în septicemie.

„Sâmbătă noapte am început să mă simt foarte rău, la fel și duminică dimineață. Am plecat spre Cluj, de unde am zburat spre București. Din fericire, la aeroport m-am întâlnit cu Mihai Mitoșeru și m-a ajutat să mă târăsc prin aeroport. Nu știam ce am, doar că îmi era foarte, foarte rău. În avion mi-a dat stewardesa o pastilă de rău de mișcare și am adormit. În Chitila am primit ajutor de la o asistentă, mi-a făcut injecții, calmante și am adormit. Când m-am trezit, nu credeam că pot să cânt, îmi era foarte rău. Am mers și am cântat o oră. Luni am ajuns la spital, nu mai puteam, am făcut analize, CT. Un chirurg mi-a spus că trebuie să intrăm în operație acum, că e o urgență de grad zero. Aveam apendicele perforat, explodat, puroi în abdomen. Am intrat în operație și am avut noroc”, a povestit Narcisa, la acel moment, citată de digifm.ro.

„Era un risc să nu mai fiu, operația a durat patru ore și apoi am început tratamentul. În ultimele zece zile am fost în spital. Analizele mele au început să arate mai bine, am prins puțină culoare în obraji. În caz că vă întrebați de ce arăt așa, e pentru că în ultimele zece zile am fost în spital și pentru că, practic, lunea trecută murisem, cum ar veni. Am fost în septicemie. După operație, analizele arătau foarte rău. Am luat litri de antibiotic și calmante pe venă (...) Nici măcar toți prietenii mei apropiați nu au știut, pentru că pronosticul era foarte prost. Era mai aproape că nu mai apuc să trăiesc. Dacă nu intram în operație în momentul ăla, muream”, a mai spus Narcisa, potrivit sursei citate mai sus.