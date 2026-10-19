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Cum îți dai seama că ai ovulația normală. Semnele care indică un dezechilibru și cauzele din spatele lor

Menstruația vine în fiecare lună, ciclul pare regulat și nu există simptome care să îți dea de gândit. Înseamnă că ovulația se produce normal? În majoritatea cazurilor, da, dar nu întotdeauna.

Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 18:53 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 19:00
Cum îți dai seama că ai ovulația normală. Semnele care indică un dezechilibru și cauzele din spatele lor | Shutterstock
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O femeie poate avea sângerări menstruale chiar și în lunile în care ovarele nu eliberează un ovocit, iar unele dezechilibre hormonale pot trece neobservate mult timp.

Pentru femeile care își doresc un copil, recunoașterea acestor semnale este importantă, deoarece ovulația reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru obținerea unei sarcini.

Dr. Andreas Vythoulkas, specialist în infertilitate, explică în continuare cum îți poți da seama dacă ovulezi, ce modificări ar trebui să îți atragă atenția și când este necesară o evaluare medicală.

Ce înseamnă o ovulație normală?

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Ovulația este procesul prin care un ovar eliberează un ovocit matur, care poate fi fertilizat de un spermatozoid. În mod obișnuit, aceasta are loc o dată în fiecare ciclu menstrual, ca rezultat al unei succesiuni de modificări hormonale atent coordonate.

Procesul începe la nivelul creierului, unde hipotalamusul și glanda hipofiză controlează secreția hormonilor implicați în dezvoltarea foliculilor ovarieni. Pe măsură ce un folicul se maturizează, crește producția de estrogen, iar ulterior o creștere bruscă a hormonului luteinizant (LH) declanșează ovulația.

După eliberare, ovocitul poate fi fertilizat timp de aproximativ 12-24 de ore. Dacă fertilizarea nu are loc, ovocitul se degradează, nivelurile hormonale scad, iar ciclul menstrual continuă.

Atunci când ovulația lipsește, vorbim despre anovulație. Aceasta poate apărea ocazional, inclusiv la femeile sănătoase, dar dacă se repetă poate deveni o cauză importantă de infertilitate. Fără eliberarea unui ovocit, sarcina naturală nu se poate produce în ciclul respectiv, indiferent de frecvența contactelor sexuale.

Menstruația regulată este primul indiciu că ovulezi normal

Unul dintre cele mai frecvente semne ale unei ovulații normale este regularitatea ciclului menstrual. La femeile adulte aflate la vârsta reproductivă, un ciclu menstrual cu o durată cuprinsă, în general, între 21 și 35 de zile este considerat normal.

De exemplu, o femeie poate avea în mod constant cicluri de 26 de zile, iar alta de 32 de zile, ambele situații fiind compatibile cu o ovulație normală. Nici variațiile de câteva zile de la o lună la alta nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare. Mai importantă decât durata exactă este predictibilitatea ciclurilor.

Totuși, trebuie făcută o distincție, și anume faptul că ai menstruație nu garantează întotdeauna că ai ovulat. În anumite situații, mucoasa uterină poate fi eliminată și în absența ovulației, determinând o sângerare care seamănă cu menstruația obișnuită. Aceste situații sunt mai frecvente la femeile cu cicluri neregulate sau cu anumite dezechilibre hormonale.

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Semnele prin care organismul îți arată că se apropie ovulația

Pe lângă regularitatea menstruației, există câteva modificări fiziologice care pot sugera apropierea ovulației.

Unul dintre cele mai evidente semne este schimbarea aspectului mucusului cervical. În zilele fertile, secreția vaginală devine mai abundentă, transparentă, elastică, având o consistență asemănătoare albușului de ou crud.

Această modificare este determinată de creșterea nivelului de estrogen și are rolul de a facilita deplasarea spermatozoizilor prin tractul reproducător feminin.

Unele femei pot simți și o ușoară durere sau un disconfort într-o parte a abdomenului inferior, în apropierea momentului în care ovocitul este eliberat.

Alte modificări posibile sunt sensibilitatea sânilor, o ușoară creștere a libidoului sau modificarea temperaturii bazale. După ovulație, sub influența progesteronului, temperatura corpului crește discret și rămâne mai ridicată până în apropierea menstruației.

Trebuie însă subliniat că aceste semne nu sunt prezente la toate femeile. Absența durerii la ovulație sau a unor modificări evidente ale secreției vaginale nu înseamnă automat că ovulația nu are loc.

Cum se manifestă tulburările de ovulație și care sunt cauzele

Cel mai frecvent semnal al unei tulburări de ovulație este modificarea ciclului menstrual.

Dacă menstruația apare la intervale foarte mari, dacă unele cicluri depășesc constant 35 de zile sau dacă există luni în care menstruația lipsește complet, este posibil ca ovulația să fie neregulată sau să nu se producă.

La fel, ciclurile foarte scurte, sub 21 de zile, sau schimbările importante față de tiparul menstrual obișnuit pot necesita investigații.

Există însă și alte manifestări care pot orienta medicul către o posibilă cauză hormonală.

De exemplu, acneea persistentă, creșterea excesivă a părului pe față sau pe corp și creșterea în greutate pot apărea în contextul sindromului ovarelor polichistice. În cazul acestor paciente, foliculii ovarieni pot începe să se dezvolte, dar nu ajung întotdeauna la maturitatea necesară pentru eliberarea ovocitului. Astfel, menstruațiile devin neregulate, iar șansele de concepție naturală pot scădea.

Secreția de lapte la nivelul sânilor, în afara sarcinii și al alăptării, poate sugera creșterea nivelului de prolactină, un hormon care, atunci când este prezent în exces, poate inhiba ovulația, provocând menstruații rare sau chiar absente.

În alte situații, absența menstruației poate fi însoțită de bufeuri, transpirații nocturne sau uscăciune vaginală, simptome care pot ridica suspiciunea de insuficiență ovariană.

O altă cauză posibilă a tulburărilor ovulatorii este o dereglare la nivelul glandei tiroide. Atât hipotiroidismul, cât și hipertiroidismul pot perturba echilibrul hormonal și pot influența regularitatea ciclului menstrual.

Stresul fizic sau psihic intens, scăderea sau, din contră, creșterea rapidă în greutate, alimentația dezechilibrată și exercițiile fizice excesive pot fi, de asemenea, posibile cauze ale tulburărilor de ovulație.

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Dacă ovulația este neregulată, mai poți rămâne însărcinată?

O tulburare de ovulație nu înseamnă automat infertilitate. Unele femei cu cicluri neregulate ovulează, dar mai rar sau la intervale greu de anticipat. În aceste situații, sarcina naturală este posibilă, însă identificarea perioadei fertile devine mai dificilă.

Atunci când ovulația lipsește, tratamentul depinde de cauza identificată.

De exemplu, corectarea unei tulburări tiroidiene sau a unui nivel crescut de prolactină poate contribui la restabilirea ovulației. În cazurile asociate cu modificări ale greutății, alimentației sau nivelului de activitate fizică, ajustarea acestor factori poate avea efecte benefice.

Pentru pacientele cu sindromul ovarelor polichistice care își doresc o sarcină, medicul poate recomanda, în anumite situații, tratamente pentru stimularea ovulației. Acestea trebuie administrate sub supraveghere medicală, deoarece răspunsul ovarian necesită monitorizare.

În unele cazuri, atunci când există și alte probleme de fertilitate sau tratamentele inițiale nu oferă rezultatele dorite, pot fi luate în considerare metode de reproducere asistată, inclusiv fertilizarea in vitro.

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