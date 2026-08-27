Au trecut deja câteva zile de la data la care trebuia să apară menstruația, însă testul de sarcină este negativ. Pentru multe femei, primul gând este că testul dă eroare și că ar putea exista totuși o sarcină. Uneori chiar acesta este răspunsul, mai ales dacă testarea a fost făcută prea devreme. Alteori însă, întârzierea menstruației nu are nicio legătură cu o sarcină.

Publicat: Joi, 27 August 2026, 10:01 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 17:50

De ce întârzie menstruația dacă testul de sarcină este negativ? | Shutterstock

Stresul, modificările de greutate, sportul foarte intens, sindromul ovarelor polichistice, problemele tiroidei, nivelul crescut al prolactinei, alăptarea sau apropierea de menopauză sunt doar câteva dintre situațiile care pot modifica ciclul menstrual.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, explică de ce poate întârzia menstruația chiar dacă testul de sarcină este negativ și când trebuie să ne prezentăm la o consultație ginecologică.

Testul de sarcină este negativ. Sunt totuși șanse să fiu gravidă?

Testele de sarcină detectează hormonul hCG, care începe să fie produs după fertilizare și implantare. Majoritatea testelor pot fi utilizate din prima zi în care menstruația întârzie, însă un rezultat negativ este mai puțin sigur decât unul pozitiv, în special dacă testarea a fost făcută prea devreme.

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„Una dintre cele mai frecvente situații este ovulația care a avut loc mai târziu decât credea femeia. Ea calculează că menstruația întârzie deja patru sau cinci zile, dar, în realitate, întreg ciclul s-a decalat. Dacă sarcina este foarte la început, nivelul hormonului poate fi încă prea mic pentru a fi detectat de testul din urină”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Dacă testul este negativ, dar menstruația nu apare și există posibilitatea unei sarcini, testul poate fi repetat după câteva zile. Se recomandă consult medical dacă și al doilea test este negativ, dar menstruația continuă să lipsească.

Totuși, specialistul atrage atenția că rezultate fals-negative ale testelor urinare sunt posibile și că este de preferat determinarea beta-hCG din sânge.

„Dacă pacienta are un ciclu foarte regulat, menstruația întârzie și există contacte sexuale neprotejate, nu închidem discuția după un singur test negativ făcut acasă. Îl repetăm sau, dacă este necesar, facem beta-hCG din sânge”, precizează medicul.

Uneori menstruația întârzie pentru că a întârziat ovulația

Menstruația nu funcționează după un calendar fix, independent de ovulație. Dacă ovulația apare mai târziu într-o anumită lună, și menstruația va apărea mai târziu.

„Femeile spun adesea «mie îmi vine întotdeauna la 28 de zile». Dar organismul nu este un ceas. Dacă într-o lună ovulația se produce mai târziu, automat se mută și data la care ne așteptăm la menstruație. O întârziere izolată de câteva zile nu înseamnă neapărat că există o problemă hormonală”, explică dr. Vythoulkas.

Chiar și femeile care au în mod obișnuit cicluri regulate pot avea, ocazional, o menstruație apărută cu câteva zile mai devreme sau mai târziu.

Stresul poate întârzia menstruația

O perioadă foarte solicitantă la serviciu, un șoc emoțional, lipsa somnului, anxietatea sau o schimbare importantă în viață pot influența mecanismele hormonale care controlează ciclul menstrual.

„Creierul este unul dintre principalii coordonatori ai ciclului menstrual. În perioade de stres intens, organismul poate întârzia sau chiar suprima temporar ovulația. Iar dacă nu ovulezi atunci când te-ai fi așteptat, menstruația nu va veni la data obișnuită”, spune specialistul.

O singură întârziere într-o lună foarte stresantă nu este, de regulă, suficientă pentru a indica o problemă. Dacă însă situația începe să se repete, este bine să fie căutată și o cauză medicală.

Ai slăbit sau te-ai îngrășat mult într-un timp scurt?

Și modificările importante de greutate pot deregla ciclul. Scăderea bruscă în greutate, restricțiile alimentare severe sau, la polul opus, creșterea importantă în greutate se numără printre factorii asociați cu menstruațiile întârziate sau absente.

„Organismul are nevoie de suficientă energie pentru a susține funcția reproductivă. Dacă o femeie slăbește foarte mult într-un timp scurt sau urmează diete extrem de restrictive, creierul poate reduce semnalele hormonale către ovare și ovulația poate fi afectată”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Același lucru se poate întâmpla și în cazul antrenamentelor sportive foarte intense, mai ales atunci când sunt asociate cu un aport caloric insuficient. De altfel, ghidurile medicale de specialitate indică exercițiul fizic excesiv printre cauzele frecvente ale menstruațiilor întârziate.

Menstruații rare, acnee și pilozitate excesivă? Poate fi sindromul ovarelor polichistice

Atunci când întârzierile nu reprezintă o excepție, ci menstruațiile vin în mod constant la intervale foarte mari, una dintre cauzele care trebuie investigate este sindromul ovarelor polichistice, numit mai nou sindromul ovarian metabolic poliendocrin.

Pe lângă ciclurile neregulate, unele femei pot avea acnee, pilozitate excesivă, dificultăți în controlul greutății sau alte semne de exces de androgeni. Acest sindrom este una dintre cauzele majore de amenoree secundară și se recomandă evaluarea ginecologică mai ales atunci când lipsa menstruației este însoțită de semne de hiperandrogenism.

„Dacă menstruația vine când la 35 de zile, când la 50, apoi lipsește două luni, nu mai vorbim despre o simplă întârziere accidentală. Este posibil ca ovulația să nu aibă loc regulat, iar sindromul ovarelor polichistice este una dintre cauzele pe care trebuie să le verificăm”, explică medicul.

Pentru femeile care își doresc o sarcină, identificarea ovulațiilor rare sau absente este cu atât mai importantă.

Și tiroida poate modifica ciclul menstrual

Hormonii tiroidieni și funcția reproductivă sunt strâns legate. Atât hipotiroidismul, cât și hipertiroidismul pot fi asociate cu modificări ale menstruației, iar TSH este printre primele teste utilizate în evaluarea unei femei cu tulburări menstruale.

„Uneori pacienta ajunge la ginecolog pentru că menstruația întârzie și descoperim că problema nu pornește de la ovare, ci de la tiroidă. Tocmai de aceea nu încercăm să reglăm ciclul fără să înțelegem mai întâi de ce s-a dereglat”, spune dr. Vythoulkas.

Prolactina crescută poate opri ovulația

Un alt hormon care poate influența ciclul este prolactina. Este hormonul asociat în principal cu producerea laptelui matern, dar un nivel crescut în afara perioadei de alăptare poate interfera cu ovulația și poate determina menstruații rare sau absente.

„Dacă prolactina este crescută, vrem să aflăm și cauza. Poate fi influențată de anumite medicamente și există și alte situații medicale care trebuie investigate. Nu tratăm pur și simplu o menstruație întârziată fără să vedem mecanismul din spatele ei”, explică specialistul.

După naștere, în special atunci când femeia alăptează exclusiv sau foarte frecvent, nivelul crescut al prolactinei poate suprima ovulația și menstruația.

„În timpul alăptării, femeia poate avea perioade lungi fără menstruație și acest lucru este perfect normal. Dar există un aspect pe care trebuie să îl știe: ovulația apare înaintea primei menstruații. Așadar, faptul că menstruația nu a revenit încă nu înseamnă automat că o nouă sarcină este imposibilă”, explică dr. Vythoulkas.

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După 40 de ani, întârzierea poate avea legătură cu perimenopauza

O femeie care a avut ani întregi cicluri regulate poate observa după 40-45 de ani că menstruația începe să vină mai devreme, mai târziu sau că lipsește complet timp de câteva luni. În această etapă trebuie luată în calcul și perimenopauza. Începutul tranziției către menopauză este o cauză frecventă a ciclurilor întârziate, de obicei în intervalul de vârstă 45-55 de ani.

„Perimenopauza nu înseamnă că într-o lună ai menstruație și în următoarea ai intrat la menopauză. Este o tranziție care poate dura și în care ovulațiile devin mai imprevizibile, iar ciclurile își schimbă durata”, explică medicul.

Un test de sarcină rămâne însă necesar atunci când există contacte sexuale neprotejate. Ovulațiile pot deveni neregulate în perimenopauză, dar sarcina nu este imposibilă.

Poate contracepția hormonală să fie explicația?

Anumite metode contraceptive hormonale pot modifica sângerările menstruale sau pot duce chiar la absența lor. Pilulele contraceptive, injecțiile contraceptive și steriletul hormonal se numără printre cauzele posibile ale menstruațiilor întârziate sau absente. După întreruperea acestora, organismul poate avea nevoie de o perioadă de readaptare.

„Absența unei sângerări în timpul utilizării unei metode hormonale nu trebuie interpretată exact la fel ca lipsa menstruației la o femeie care nu ia niciun tratament. Contează foarte mult ce metodă contraceptivă folosește și de cât timp. Totuși, dacă există posibilitatea unei sarcini, facem testul, pentru că nicio metodă contraceptivă nu este infailibilă”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

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Când trebuie investigată întârzierea menstruației

Dacă menstruația întârzie patru sau cinci zile într-o singură lună, iar testele de sarcină sunt negative și femeia se simte bine, cauza poate fi pur și simplu o variație a ciclului. Situația este diferită însă atunci când lipsa menstruației se prelungește sau se repetă.

Se recomandă investigarea amenoreei secundare atunci când menstruația lipsește mai mult de trei luni la o femeie care anterior avea cicluri regulate sau timp de șase luni la o femeie ale cărei menstruații erau deja neregulate. De asemenea, se recomandă consultația la medicul ginecolog dacă au fost ratate trei menstruații consecutiv sau dacă dereglarea este asociată cu modificări importante de greutate, oboseală, pilozitate facială ori modificări ale pielii.

„Nu aș recomanda unei paciente să stea trei luni fără menstruație și abia atunci să înceapă să se întrebe ce se întâmplă, mai ales dacă își dorește o sarcină. Dacă ciclurile care erau regulate devin brusc neregulate sau apar și alte simptome, poate veni mai devreme la control”, atrage atenția specialistul.

Evaluarea poate include, în funcție de context, ecografie transvaginală și analize hormonale precum TSH, prolactină, FSH și estradiol. Nu toate pacientele au însă nevoie de aceeași listă de investigații.

O întârziere a menstruației nu înseamnă automat infertilitate

Pentru o femeie care își dorește un copil, orice dereglare a ciclului poate genera imediat teama că există o problemă de fertilitate. Dar o singură menstruație întârziată nu înseamnă automat infertilitate.

„Un ciclu care s-a prelungit într-o lună nu îmi spune că o femeie nu poate rămâne însărcinată. Devine important când vedem un tipar: ovulații rare, menstruații care lipsesc frecvent sau cicluri care s-au schimbat semnificativ față de ceea ce era normal pentru acea pacientă”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Dacă menstruațiile sunt rare din cauza lipsei ovulației, obținerea unei sarcini poate deveni mai dificilă pentru simplul motiv că există mai puține ovulații și, implicit, mai puține oportunități de concepție. În această situație, trebuie identificată cauza și găsit un tratament corect.