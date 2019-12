DA! Cancerul se poate vindeca. Află povestea impresionantă a lui Iris

Copila este exemplul perfect de pacient diagnosticat cu cancer care te face să te intrebi: „de unde vine boala asta”, pentru că Iris s-a născut așa. „La naștere, fetița a prezentat pe coapsa stângă o tumoră foarte mare ca și dimensiuni. A fost operată la 4 săptămâni, atunci i s-a făcut biopsia, iar rezultatul a fost cumplit: Iris suferea de o formă foarte rară de cancer”, a declarat Mihai, tatăl lui Iris, în direct în Morning ZU.

Au urmat apoi tratamente în Italia, în cadrul celebrului spital Bambino Gesu din Roma, unde i-a fost tratată tumora de pe coapsă. După mai bine de un an de tratamente, fix când se așteptau ca totul să fie perfect și să se întoarcă în țară, un nou șoc avea să apară în viața lui Iris și a părinților ei, Mihai și Irina.

„În ianuarie 2018, în urma încă unui set de analize, medicii au descoperit că are 12 metastaze cerebrale. Am reușit să găsim un neurochirurg italian care, împreună cu o echipă medicală din Statele Unite, și-au asumat să se ocupe de cazul lui Iris. Am plecat imediat în Statele Unite, la Spitalul Montefiore din New York, unde printr-o intervenție radio-chirurgicală au reușit să distrugă cele 12 metastaze cerebrale. După intervenția din State, ne-am întos în Italia, unde în iulie 2018 Iris a făcut un transplat de măduvă. De atunci este fără boală, a scăpat de partea evidentă a cancerului. Acum stă sub observație 5 ani de zile, iar dacă totul va fi ok, va fi considerată vindecată.”, a explicat Mihai, tatăl micuței Iris.

Povestea lui Iris a fost una dintre primele povești care au pus emoție în Orașul Faptelor Bune, iar astăzi, la 3 ani după a venit în studio să le mulțumească tuturor celor care au pus mână de la mână pentru sănătatea ei.