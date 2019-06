Dieta în timpul verii. Sfaturi despre o alimentație sigură care te scapă de kilogramele în plus

Dieta drastică, în speranța unor rezultate rapide, nu e mereu cea mai bună solutie

"Organismul nostru este direct dependent de factorii de mediu in momentul in care temperatura creste, in momentul in care deja a venit vara si este extrem de cald afara, organismul nostru resimte asta si automat vom vedea ca senzatia de foame scade", explică nutriționistul Alex Aricescu.