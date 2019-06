Dieta pe 7 zile cu roșii și suc de roșii. Slăbești și îți protejezi inima

Roșiile românești de grădină au apărut deja, așadar, dacă vrei să slăbești sănătos vara asta, te poți baza pe beneficiile lor. Consumate ca atare sau sub formă de suc, roșiile te ajută să scapi de kilograme nedorite, dar și să îți stimulezi imunitatea. Adăugate în dietă, roșiile au rolul de a proteja inima, de a stimula digestia, de a îmbunătăți vederea și chiar de a proteja împotriva cancerului sau a diabetului de tip II. Un plan de șapte zile de dietă cu roșii este un început bun de a face din aceste legume o sursă esențială de sănătate

Pe perioada verii, roșiile sunt nelipsite de pe masa românilor, gustul, dar și beneficiile lor fiind renumite. Roșiile contribuie la la buna funcţionare a inimii, stimulează digestia, îmbunătăţeşte vederea, protejează pielea, ajută la managementul diabetului de tip II și chiar protejează împotriva anumitor tipuri de cancer, precum cel de prostată, ovarian, de plămâni şi stomac.

Beneficiile roșiilor în dietă

Atât roșiile întregi, dar și sucul de roșii sunt o sursă ineppuizabilă de energie și de sănătate, motov pentru care trebuie să le incluzi în dietă, ca ingredient principal.

O singură roșie aduce 40% din doza zilnică recomandată de vitamina C, conține cantități importante de vitamina A, care protejează sistemul imunitar, vederea și sănătatea pielii, a unghiilor și a dinților. De asemenea, vitamina A din roșii are efect antioxidant, ținând nivelul colesterolului sub control. Roșiile și sucul de roșii conțin și vitamina K, cunoscută în principal datorită proprietăților ei de coagulare a sângelui, fapt care i-a dat și numele de „vitamina antihemoragică”. Această vitamină are, dea semenea, un rol important în sănătatea sistemului osos sau cardiovascular. Potasiul, un alt element regăsit în componența roșiilor, contribuie, de asemenea, la funcţionare a inimii, a muşchilor şi la menţinerea unei tensiuni arteriale normale.

Un alt beneficiu al introducerii roșiilor în dietă este licopenul, un antioxidant din clasa flavonoidelor, care, împreună cu carotenoizi, are capacitatea de a proteja celulele și alte structuri ale corpului de radicalii liberi de oxigen. De altfel, studiile au arătat că licopenul previne deteriorarea pielii că urmare a expunerii la razele ultra-violete (UV) și oferă protecție împotriva cancerului de piele.

Dietă pe 7 zile cu roșii

O dietă bazată pe roșii sau suc de roșii este de mare succes vara, știut fiind faptul că aceste legume au cel mai scăzut nivel de calorii, ele conținand numai 18 calorii la 100 g. Așadar, dacă vrei să slăbești sau pur și simplu vrei să te alimentezi corect și sănătos, roșiile sunt aliatul tău numărul unu.

Ți-am alcătuit un plan alimentar pe șapte zile , bazat în principal, pe roșii. Pe lângă faptul că vei da jos surplusul de grăsime, vei ști cum să introduci roșiile în rutina ta zilnică, pentru a beneficia de proprietățile celor mai iubite legume de vară.

Dieta cu roșii. Ziua 1

Micul dejun: un ou fiert tare, o felie de brânză degresată, o felie de pâine integrală sau neagră, un pahar cu suc de roşii şi o cafea neîndulcită sau îndulcită cu puţină miere.

Prânz: 20 de grame de paste fierte, un bol cu salată din trei roşii, ceapă verde, pătrunjel, puţin ulei de măsline şi suc proaspăt de lămâie, un iaurt degresat şi un pahar cu suc de roşii.

Cină: un bol cu supă de roşii preparată tradiţional, 100 de grame de piept de pui la grătar şi un fruct la alegere.

Dieta cu roșii. Ziua 2

Micul dejun: o felie de brânză degresată, o roşie, două felii de pâine neagră sau integrală şi un ceai îndulcit cu miere.

Prânz: un bol cu supă de roşii, o porţie de 150 de grame de peşte la grătar şi un pahar cu iaurt degresat.

Cină: o salată de legume din trei roşii, doi castraveţi, ceapă verde, salată verde, puţin ulei de măsline, suc proaspăt de lămâie şi un fruct la alegere.

Dieta cu roșii. Ziua 3

Micul dejun: un bol cu salată de fructe la alegere şi o cafea fără zahăr.

Prânz: o porţie de salată orientală cu 150 de grame de carne de pui la grătar şi un pahar cu suc de roşii.

Cină: 100 de grame de piure de cartofi, un ou fiert tare şi o salată din trei roşii.

Dieta cu roșii. Ziua 4

Micul dejun: o felie de brânză degresată, două felii de pâine neagră sau integrală, un pahar cu suc de roşii şi un ceai îndulcit cu puţină miere.

Prânz: 150 de grame de peşte fiert, un bol cu salată de roşii, castraveţi şi ceapă verde şi un fruct la alegere.

Cină: o porţie de supă de roşii, 200 de grame de fasole verde fiartă şi o salată de fructe.

Ziua 5

Micul dejun: o ceaşcă cu compot de ananas şi o cană cu lapte dulce degresat.

Prânz: un ou prăjit, două felii de pâine neagră sau integrală, un bol cu salată de roşii şi castraveţi şi un fruct la alegere.

Cină: 200 de grame de ciuperci preparate la grătar, 30 de grame de caşcaval, o salată din două roşii şi un pahar cu suc de roşii.

Dieta cu roșii. Ziua 6

Micul dejun: o felie de brânză degresată, două felii de pâine integrală sau neagră şi o ceaşcă cu cafea amară.

Prânz: 100 de grame de carne de pui fiartă, 50 de grame de orez fiert, o salată cu roşii şi un fruct la alegere.

Cină: 100 de grame de peşte fiert cu un cartof fiert stropit cu puţin suc proaspăt de lămâie şi un pahar cu suc de roşii.

Dieta cu roșii. Ziua 7

Micul dejun: un pahar mic cu iaurt degresat, două felii de pâine neagră sau integrală, o cafea amară şi un fruct la alegere.

Prânz: o porţie de 200 de grame de pui fiert sau la grătar, doi cartofi fierţi sau copţi şi un pahar cu suc de roşii.

Cină: 100 de grame de brânză degresată, o salată de roşii cu ceapă verde şi castraveţi şi un fruct la alegere.

Suc de roșii pentru slăbit - rețetă

Sucul de roșii reprezintă, de asemenea, o alternativă sănătoasă pentru cei care vor slăbească sau doar să se mențină. Datorită substanțelor nutritive, sucul de roșii îndepărtează senzația de foame, alungă constipația și ajută în orice alte diete de vară urmați. Este necesar să conusmați doar un pahar în fiecare zi pentru a vă bucura de o porție de vitalitate. Sucul de roșii poate fi făcut după următoarea rețetă:

2 roșii coapte și proaspete

o jumătate de lingură de zeamă de lămâie

2 pahare cu apă

Preparare: spălați roșiile bine, tăiați-le în bucăți medii și puneți-le în blender. Apoi, stoarceți lamaie, adăugați sucul obținut lângă roșii și, de asemenea, turnați cantitatea indicată de apă. Procesați toate ingredientele până când obțineți sucul.

Când sunt contraindicate roșiile în dietă

Roșiile trebuie consumate cu atenție în anumite situații sau evitate complet. Spre exemplu, acestea nu se consumă când se administrează medicamente sulfanilamidice. De asemenea, şi în cazurile de astm bronşic, menstre dureroase, boli ginecologice sau litiază renală consumul trebuie redus. Roșiile au nivel alergen ridicat, așadar în unele cazuri pot apărea simptome cum ar fi ochii roșii și inflamați și mâncărimi ale pielii, nas înfundat, tulburări gastro-intestinale cum ar fi dureri abdominale, vărsături și diaree.

Citește și:

Dieta metabolică de 13 zile. Slăbești peste 7 kilograme și reglezi tranzitul intestinal

Rețeta zilei : Vinete în straturi cu suc de roșii și brânzeturi

sursa foto: youtube