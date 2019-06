Iată ce ar trebui să mănânci la micul dejun pentru o viaţă sănătoasă

Micul dejun este considerat masa cea mai importantă a zilei, pentru că trebuie să îți asigure energia necesară pentru intreaga zi. Micul-dejun perfect echilibrat nu are decât 3 ingrediente şi este inspirat de gastronomia islandeză, potrivit medicului Monique Tello de la Universitatea din Harvard.

Pâinea prăjită sau nu este la fel de nocivă ca un desert mâncat la prima oră, după părerea medicului. În fiecare zi ar trebui să mâncăm de dimineaţă ovăz, iaurt şi fructe de pădure. În opinia specialistei nu este nicio problemă dacă repetăm la nesfârşit acest meniu pentru că este foarte dens din punct de vedere nutritiv, conform Gustarte.

Meniul de inspiraţie islandeză propus de Monique Tello este o combinaţie perfectă de proteine şi fibre, care asigură buna funcţionare a muşchilor, reglează digestia şi asigră o senzaţie de saţietate pentru o perioadă mai lungă de timp. Recomandarea cercetătoarei de la Harvard este să folosim fructe de pădure congelate pentru că au aceeaşi cantitate de vitamine ca cele proaspete, dar la un preţ mult mai bun.

Fructele de pădure sunt bogate în fibre, dar au şi vitaminele A, C şi K. Iaurtul are proteine de calitate şi este sărac în zaharuri. Puteţi alege chiar şi iaurt grecesc, dar să fiţi atenţi la ingrediente. Ovăzul are fibre şi proteine. Sunt dimineţi în care presară nuci sau seminţe.