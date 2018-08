Imunitatea scăzută: Ce înseamnă, simptome și tratament

Daca te imbolnavesti des, ai alergii sau daca te simti obosit in cea mai mare parte a timpului, atunci este posibil ca sistemul tau imunitar sa fie slabit. Bacteriile si virusurile sunt atrasi de organismul slabit, organismul care nu are cum sa lupte efectiv. Afla in acest articol despre imunitatea scazuta, simptomele si tratamentul potrivit.

Ce inseamna sistemul imunitar?

Sistemul imunitar reprezinta modalitatea cu ajutorul careia organismul se apara si indeparteaza bacteriile si virusurile care provoaca anumite boli.

“Armele” care servesc acestui scop sunt urmatoarele organe: pielea, corneea si mucoasele de la nivelul tractului respirator, digestiv si urinar.

In cazul in care sistemul imunitar este puternic, acestea te protejeaza de anumite infectii bacteriene, parazitare, fungice si virale.

Prima bariera de aparare include pielea si mucoasele; in cazul in care agentii patogeni trec de acestea, pielea si mucoasele trebuie sa combata apoi un reflex al sistemului imunitar.

Cand sistemul imunitar este slabit, infectiile apar imediat, mai puternic si pentru o buna perioada de timp.

Din ce cauza ai imunitatea scazuta?

Prinicipalii factori care cauzeaza un sitem imunitar slabit sunt in stransa legatura cu un stil de viata agitat si o alimentatie nesanatoasa. Schimbarea de mediu sau un stil de viata nesanatos poate influenta in mod negativ imunitatea organismului.

Stresul, somnul neregulat, dieta dezechilibrata, fumatul constant, consumul de alcool repetat si administrarea anumitor medicamente sunt factori care scad forta sistemului imunitar de a apara organismul de bacterii si virusuri.

Pe de alta parte, carentele de vitamine, diferentele de temperatura sau diverse boli netrate corespunzator si la timp, pot duce la scadearea imunitatii.

Mai mult decat atat, sunt anumite boli care afecteaza sistemul imunitar precum: scleroza multipla, fibromialgia, boli autoimune, cancerul, alergiile si sindromul oboselii cronice.

Cele mai afectate organe si tesuturi din corp atunci cand sistemul imunitar este scazut sunt:

Creierul;

Ficatul;

Sistemul Circulator;

Sistemul Respirator;

Sistemul Osos.

​Siptomele sistemului imunitar slabit

O imunitate scazuta se manifesta diferit in anumite moduri. Asadar, simptomele unei imunitati scazute sunt:

-Infectii respiratorii constante si persistente

Infectiile respiratorii se manifesta prin gripa sezoniera, reactii alergice, astm.

-Pierderea sau castigarea in greutate

Imunitatea scazuta poate provoca atat pierderea sau cresterea in greutate. Din cauza faptului ca organismul este incapabil de a se proteja, este nevoie de o cantitate mai buna de energie pentru a pune in lucru procesul de aparare.

-Meningita si encefalita

Meningita este infectia care apare la nivelul membranelor creierului, iar encefalita este infectia tesutului cerebral. In cazul unui sistem imunitar scazut, meningita se manifesta prin dureri de cap, fotofobie, greata, varsaturi, febra; encefalita se manifesta prin tulburari cognitive, cresterea tensiunii intracraniene si tulburari de vedere.

-Boli de piele si predispozitie excesiva la ranire

Pielea este organul cu cea mai mare expunere la pericole. In cazul in care imunitatatea este scazuta, apare deshidratarea, modificari ale culorii pielii si iritatii.

Tratament pentru cresterea imunitatii

In afara de o alimentatie bogata in acizi grasi esentiali, cele mai potrivite sunt acele suplimente nutritive. Cantitati regulate de suplimente nutritive sunt indicate pentru un sistem imunitar sanatos si plin de vitalitate. Datorita compusilor din igrediente naturale, supliementele nutritive iti ajuta organismul sa faca fata bacteriilor si virusurilor.