(P) Cum să tratezi junghiul intercostal: ghid pas cu pas

Junghiul intercostal poate fi extrem de dureros și poate genera un nivel ridicat de anxietate, atunci când apare. Descoperă, în continuare, câteva moduri simple și la îndemână prin care poate fi tratat, inclusiv metode naturale precum tehnicile de respirație sau exercițiile fizice adecvate!

Metode convenționale de tratament: medicamente și terapie fizică

Junghiul intercostal reprezintă o problemă de sănătate destul de răspândită, care cauzează o durere intensă în zona pieptului. Există mai multe metode convenționale de tratament ce pot fi utilizate pentru a atenua această durere. Prima linie de tratament este adesea reprezentată de medicamente. Analgezicele cum ar fi paracetamolul sau ibuprofenul sunt cele mai des utilizate, datorită faptului că acestea pot atenua durerea și inflamația. În unele cazuri grave - citește mai multe despre coastele rupte - medicii pot prescrie și antiinflamatoare nesteroidiene mai puternice sau relaxante musculare pentru a ajuta la reducerea inflamației și la relaxarea mușchilor tensionați. Aceste medicamente trebuie luate doar la recomandarea medicului, deoarece fiecare pacient prezintă caracteristici proprii și necesită un tratament personalizat [1].

Terapia fizică reprezintă o altă modalitate eficientă de a gestiona junghiul intercostal. Aceasta poate include kinetoterapia, care implică o serie de exerciții fizice menite să întărească mușchii și să îmbunătățească mobilitatea, sau terapia prin masaj, care poate ajuta la relaxarea mușchilor și la ameliorarea durerii. Terapia fizică trebuie întotdeauna realizată sub supravegherea unui specialist, pentru a evita posibilele accidentări [2].

În cazurile severe, când durerea nu poate fi controlată prin metodele menționate mai sus, se pot lua în considerare procedurile medicale, cum ar fi injecțiile cu corticosteroizi sau chiar intervenția chirurgicală. Aceste proceduri sunt, de obicei, recomandate doar atunci când alte metode de tratament nu au fost eficiente sau când starea pacientului se înrăutățește [1].

Cum să atenuezi junghiul intercostal acasă? Exerciții, poziții și tehnici de respirație

Junghiul intercostal poate fi o afecțiune dureroasă și deranjantă, dar exercițiile fizice specifice contribuie la atenuarea durerii chiar în confortul propriei locuințe.

Exercițiile de stretching pot fi de mare ajutor în ameliorarea durerii intercostale. Un exemplu de astfel de exercițiu presupune ridicarea mâinilor deasupra capului, inspiratul profund și ținerea respirației timp de câteva secunde înainte de a expira lent. Yoga, de asemenea, are numeroase posturi care pot ajuta la stretchingul și relaxarea mușchilor intercostali, cum ar fi postura copacului sau postura pisicii [3].

Tehnicile de respirație pot fi, de asemenea, un instrument puternic în gestionarea durerii intercostale. Respirația profundă, care presupune un inspir lent, umplerea plămânilor până la capacitatea maximă și o expirație lentă și controlată, poate ajuta la reducerea tensiunii în mușchii intercostali. Meditația, de asemenea, poate fi utilă, deoarece multe tehnici de meditație implică focus pe respirație și relaxarea corpului [2].

Poziționarea corpului poate avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra durerii intercostale. Dormitul pe partea opusă durerii poate ajuta la reducerea presiunii asupra coastei afectate. În timpul zilei, menținerea unei posturi corecte, fie că stai în picioare sau la masa de lucru, poate ajuta la prevenirea tensiunii suplimentare asupra mușchilor intercostali [1].

Este important să respecți câteva sfaturi pentru siguranța și eficiența acestor exerciții și tehnici. În primul rând, întotdeauna efectuează exercițiile într-un ritm lent și controlat, pentru a preveni rănirea accidentală. În al doilea rând, menține întotdeauna o postură corectă - aceasta poate face o diferență semnificativă în ceea ce privește presiunea asupra mușchilor intercostali. În sfârșit, dacă simți că o anumită tehnică sau poziție este prea solicitantă sau provoacă durere, oprește-te imediat! [3]

Cum să eviți reapariția junghiului intercostal?

Adoptarea unui stil de viață sănătos este primul pas în prevenirea reapariției junghiului intercostal. Alimentația echilibrată, exercițiile fizice regulate, controlul greutății corporale și renunțarea la fumat pot contribui semnificativ la menținerea sănătății mușchilor intercostali. Persoanele care se angajează în activități fizice moderate timp de cel puțin 150 de minute pe săptămână au un risc redus de a dezvolta numeroase afecțiuni musculo-scheletice, inclusiv durerile intercostale [2].

Un alt aspect important este practicarea regulată a exercițiilor de stretching și de respirație. Acestea pot fi foarte eficiente în prevenirea reapariției durerilor intercostale deoarece ajută la creșterea flexibilității, îmbunătățesc circulația sângelui și ajută la reducerea tensiunii musculare [2].

Din păcate, mișcările bruște sau efortul fizic excesiv pot suprasolicita mușchii intercostali și pot provoca reapariția durerii. Prin urmare, este important să se evite aceste situații cât mai mult posibil.

În unele cazuri, medicul poate prescrie medicamente pentru a ajuta la prevenirea reapariției junghiului intercostal. Este esențial să respecți dozajul și programul de administrare indicat de medic pentru a asigura eficiența tratamentului [2].

Gestionarea unui junghi intercostal presupune, ca prim pas, apelarea la ajutorul medicului, pentru a exclude o eventuală patologie gravă. Ulterior, acesta poate fi tratat cu exerciții specifice sau, dacă este necesar, cu analgezice și antiinflamatoare, conform recomandărilor medicului specialist!

Disclaimer: Acest articol are un rol strict informativ, iar informatiile prezentate nu inlocuiesc controlul si diagnosticul de specialitate. Daca te confrunti cu simptome neplacute, adreseaza-te cat mai curand unui medic. Numai specialistul este in masura sa iti evalueze starea de sanatate si sa recomande testele necesare sau masurile de tratament adecvate pentru ameliorarea simptomelor!

