Megan Fox și-a afișat burtica de gravidă într-o rochie transparentă. Cum a apărut pe străzile din Los Angeles

Megan Fox și Machine Gun Kelly (MGK), pe numele său real Colson Baker, sunt în așteptarea primului lor copil împreună.

Megan, în vârstă de 38 de ani, a făcut anunțul printr-o postare pe Instagram pe 11 noiembrie 2024, în care și-a prezentat burtica acoperită cu lichid negru, o imagine artistică ce a atras atenția fanilor.

Cum a ieșit Megan Fox îmbrăcată, cu burtica de gravidă la vedere, pe străzile din Los Angeles

Ea a completat postarea cu mesajul „Nothing is ever really lost. Welcome back ,” o referire la o sarcină pierdută anterior, despre care actrița a scris în cartea sa de poezie, “Pretty Boys Are Poisonous”​.

Citește și: Megan Fox s-a afișat într-o rochie transparentă, cu imprimeuri hipnotizante. Apariția actriței i-a năucit pe fani: „Fără cuvinte”

Articolul continuă după reclamă

Aceasta va fi a patra sarcină a actriței, care mai are trei fii din căsnicia cu Brian Austin Green: Noah (12 ani), Bodhi (10 ani) și Journey (8 ani). MGK, în vârstă de 34 de ani, este tatăl unei fiice, Casie, de 15 ani​.

De când a făcut anunțul că este însărcinată, Megan Fox s-a afișat în ținute mulate și transparente, punându-și în valoare formele ei, în special cu burtica de gravidă.

Recent, vedeta a apărut pe străzile din Los Angeles purtând o rochie burgundy semi-transparentă, prin care i se vede lenjeria intimă. Megan Fox, cu o coafură și un machiaj perfect, a ales un pardesiu burdungy asortat și o pereche de sandale negre.

Fiind mândră de postura ei de viitoare mămică, vedeta a luat parte la un eveniment și s-a afișat în cea mai sexy ținută, atrâgând privirile tuturor la eveniment, în timp ce poza pentru paparazzi.

Citește și: Megan Fox și-a fotografiat trupul într-un costum de baie care pare că o strânge. Ipostaza cum doar iubitului îi este dat să vadă

Megan Fox și artistul Machine Gun Kelly s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei “Midnight in the Switchgrass” în martie 2020, în perioada în care Megan se despărțea de Brian Austin Green.

Relația lor a devenit publică după apariția lui Megan în videoclipul piesei „Bloody Valentine” a lui MGK. În ianuarie 2022, cuplul s-a logodit sub un copac banyan, un simbol important în relația lor. Megan a descris povestea lor ca fiind una plină de magie, dar și de provocări și karma​.

Legătura lor este deseori descrisă ca fiind intensă și neconvențională. De-a lungul timpului, au împărtășit momente personale, inclusiv decizia lor simbolică de a „bea sângele celuilalt” în timpul logodnei​.

Anunțul acestei sarcini are o însemnătate emoțională profundă, fiind o continuare a procesului de vindecare după pierderea unei sarcini anterioare, pe care Megan a descris-o ca fiind devastatoare. În cartea sa, actrița a împărtășit detalii despre experiența dificilă, subliniind cât de mult a impactat această pierdere relația lor și perspectiva asupra vieții​.

Cuplul pare mai unit ca niciodată, iar fanii sunt entuziasmați de noua etapă din viața lor. Megan și MGK au mai sugerat în trecut dorința de a avea un copil împreună, aducând astfel un nou început plin de speranță și iubire​.

Citește și: Megan Fox a apărut pe stradă așa cum nimeni nu se aștepta să o vadă. Paparazzii au recunoscut-o imediat, în ciuda eforturilor ei