Produsele ce conțin ulei de canabis îți pot oferi aceste trei beneficii majore!  

Din cauza plantei din care este extras, acest ulei a preluat, pe nedrept, si din imaginea negativa a canabisului, insa efectele sale benefice asupra organismului contribuie la clarificarea acestei confuzii.

Folosite inca de acum cateva decenii in tarile dezvoltate, diferitele produse ce au la baza ulei de canabis au inceput sa fie consumate si in tara noastra multumita multiplelor studii clinice si cercetari medicale care au descoperit potentialul si au demonstrat eficacitatea acestui extract. Astfel, in randurile ce urmeaza vei putea descoperi cateva beneficii de care te poti bucura in urma consumului sau folosirii uleiului si produselor derivate din ulei canabis.

Ameliorarea starilor de anxietate si reducerea nivelurilor de stres

Calitatea vietii este adesea “cantarita” in functie de nivelul de stres la care suntem supusi, iar viata de zi cu zi poate fi destul de complicata. Uleiul de canabis are efectul de a stimula hormonii de placere din corpul nostru si de a relaxa mintea. Aceasta fenomen are ca rezultat reducerea stresului si inducerea unei stari generale de calm. Efectul acesta este atribuit canabinoizilor extrasi din planta de canepa care isi produc efectele la nivelul sistemului nervos central si sistemului imunitar.