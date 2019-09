Programul “Medici pentru România”, schimbarea așteptată de toți!

A luat ființă programul "Medici pentru România", care se vrea a fi o alternativă pentru medicii din România, cu vechime sau proaspeți absolvenți, care au intenția de a părăsi țara pentru a profesa în condiții mai avantajoase.

Programul își propune să reformeze sistemul sanitar, astfel încât medicina din România să reprezinte realmente sau să devină un mediu propice pentru medici, vizându-se inclusiv întoarcerea în România a celor care profesează deja în străinătate, pentru a aplica "acasă" cunoștințele dobândite în țări cu un sistem medical mai evoluat.

Inițiatorii programului sunt Dr. Andrei Baciu, Conf. Dr. Victor Costache, Sebastian Burduja și Alexandru Costache.

Unul dintre inițiatori, Dr. Andrei Baciu, ne-a declarat:

“În ultimii ani, au plecat peste 20.000 de medici din România. Mulți iau decizia aceasta încă de pe bancile facultății. Motivele sunt multe și evidente, dar nu pot fi rezumate doar la aspectele financiare. Importante sunt mai ales predictibilitatea în carieră, condițiile în care se practică medicina în România, cât și accesul limitat la cercetare medicală și inovație. Inclusiv eu am plecat imediat după terminarea facultății și am profesat în Franța câțiva ani. M-am întors apoi în România convins fiind că pot aplica acasă, împreună cu profesorii de acolo, tot ce am învățat. Știm cu toții că subiectul migrării medicilor a fost pe larg dezbătut și analizat, și cred că sunteți de acord cu mine că a venit momentul să trecem de la discuții la fapte, și nu oricum, ci într-un mod bine organizat.

Demarez acest proiect alături de profesioniști de succes cu o vastă experiență de viață și de muncă în străinătate, care, ca și mine, care s-au întors în România impulsionați de aceeați dorință de a face acasă ceea ce au învățat să facă foarte bine în afara țării. Ceea ce ne propunem este să folosim toate cunoștințele și experiența profesioniștilor români atât din țară, cât și din afară, pentru a construi împreună o alternativă în România. Încercăm să găsim soluții pentru a putea lucra și aici la standardele și condițiile din străinătate, soluții care să ofere finalmente pacienților din România încrederea că pot accesa în țară servicii medicale la standarde europene.”

Inițiativa denumită “Medici pentru România” se află într-o etapă preliminară dar este deja susținută de un număr mare de medici, asistente și pacienți din țară și din diaspora.

