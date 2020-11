Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează prima platformă de e-commerce dedicată abonaților

Noua platformă de e-commerce oferă abonaților existenți posibilitatea de a cumpăra, simplu și rapid, pachete de servicii medicale pentru membrii familiei sau de a-și completa abonamentul oferit de angajator cu unul superior.

"De 25 de ani, oferim soluții personalizate de prevenție și tratament atât pentru marile companii, cât și pentru business-urile antreprenoriale. 2020 a fost nu doar un an aniversar pentru noi, ci și un an al digitalizării în ritm accelerat. În primăvară, am lansat Clinica Virtuală, prin care am asigurat accesul permanent al abonaților la servicii medicale, inclusiv la Medicina Muncii. Acum lansăm prima platformă de e-commerce dedicată abonaților."

"Primim foarte multe solicitări de abonare a membrilor de familie, dar și cereri din partea abonaților corporate care își doresc mai multe servicii incluse. În plus, platformele e-commerce au schimbat radical așteptările oamenilor referitoare la accesarea produselor si serviciilor, inclusiv cele medicale. În acest context, magazinul online este soluția noastră, dar și o garanție a modului rapid și eficient în care se desfășoară interacțiunea cu noi. Totul se poate întâmpla online: de la cumpărarea abonamentului dorit, efectuarea programărilor direct de pe mobil, consultația în sine – care poate fi online sau offline și plata serviciilor.”, declară Andreea Minuță, Director Corporate Rețeaua de sănătate REGINA MARIA.