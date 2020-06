Teste covid.ro la cel mai bun raport pret / calitate !

Testarea pentru depistarea persoanelor infectate cu Covid – 19 este o necesitate pentru a putea lupta impotriva acestui virus

Pentru a putea lupta impotriva acestui virus este necesar ca pe langa respectarea masurilor de prevenire a infectarii cu noul Coronavirus sa fie realizate cat mai multe teste pentru a depista din timp persoanele care din pacate sunt infectate cu acest virus. Daca la inceputul acestei pandemii tara noastra nu statea deloc bine in ceea ce priveste testarea populatiei, in momentul de fata exista foarte multe laboratoare in care se poate realiza testul pentru depistarea persoanelor infectate cu SARS – COV – 2. Unul dintre acestea este laboratorul Genetic Lab. Acesta este primul si cel mai important laborator privat de diagnostic genetic din tara noastra. A fost infintat in anul 2000 si este lider in acest domeniu de activitate. Aceasta pozitie se datoreaza seriozitatii si profesionalismului de care da dovada personalul care lucreaza in cadrul acestui laborator dar si datorita serviciilor premium oferite de catre acest laborator. Este certificat SR EN ISO 9001, SR EN ISO 15189, SR EN ISO 17025. Pentru a putea contribui in lupta impotriva SARS – COV – 2, acest laborator este unul dintre laboratoarele autorizate sa efectueze teste covid.ro prin programul national conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 479/2020. Spre deosebire de multe alte laboratoare care efectueaza teste covid, testele prelucrate de catre acest laborator nu sunt teste rapid. Acestea sunt prelucrate in laborator cu echipamente de biologie moleculara pentru a putea oferi un rezultat 100% corect. Este de notorietate faptul ca unele teste efectuate de laboratoarele din tara noastra nu au fost concludente. Acest lucru nu se intampla in cazul in care testarea se efectueaza in cadrul acestui laborator.

Concluzii

Testarea pentru depistarea SARS – COV – 2 este o necesitate pentru a putea lupta cat mai eficient impotriva acestui virus. Un astfel de test trebuie sa fie realizat doar intr-un laborator care este autorizat sa efectueze un astfel de test si care utilizeaza doar echipamente de ultima generatie. Covid – 19 este un virus care pana in urma cu cateva luni nu era cunoscut de catre lumea medicala motiv pentru care acesta nu poate fi depistat de catre orice test. Este necesar ca testul sa fie de cea mai buna calitate iar personalul care lucreaza la prelucrarea testului trebuie sa fie specializat la cel mai inalt nivel. Toate aceste detalii sunt oferite de catre laboratorul Genetic Lab.