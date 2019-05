Tot ce trebuie sa stii despre modelarea armonioasa a corpului tau

Multe doamne si domnisoare, dar si multi domni, se intreaba des cum ar putea sa-si construiasca un corp atragator, sexy, care sa intoarca privirile celorlalti din jur, fie ca sunt la birou, pe strada sau la vreun eveniment deosebit. Toata lumea stie deja ca nu este suficient sa fie imbracata in haine la moda. Aceste piese vestimentare trebuie sa pice bine pe liniile corpului.

Te simti putin stresat numai cand te gandesti ca trebuie sa mergi la sala si sa depui efort fantastic pentru a reusi sa dai jos cateva calorii. Cat ar trebui sa muncesti pentru a obtine acele patratele mult dorite pe abdomen? Intr-adevar, este solicitant efortul fizic, dar daca alegi sa stai acasa, pe canapea, in fata televizorului, si sa rontai popcorn, nu vei reusi niciodata sa obtii un corp cu care sa te mandresti.

Iata cateva sfaturi utile in acest sens, oferite de unii specialisti in domeniu!

Majoritatea acestora este de parere ca poti sa-ti modelezi corpul doar daca faci sport, fara sa incluzi cine stie ce pastile miraculoase, si ca ai nevoie de un sport in care sa te antrenezi in mod inteligent. Doar asa vei putea sa dai jos grasimea inestetica si sa iti dezvolti muschii pentru a arata mai atragator.

Un corp frumos poate fi obtinut doar cu ajutorul unui antrenament adecvat in acest sens, asa ca inarmeaza-te cu vointa, cumpara-ti imbracaminte fitness, alege o sala potrivita si un antrenor priceput, apoi incepe sa lucrezi regulat;

Multe femei isi doresc un corp in care muschii sa nu fie foarte reliefati, in asa fel incat sa nu piarda deloc din aspectul feminin. Nu uita sa eviti cresterea acelor grupe de muschi care ar duce la acest rezultat si sa nu faci acele antrenamente specifice de culturism. Dezvolta-ti muschii care sa-ti ofere forma de clepsidra pe care o visezi de mult timp;

Modelarea eficienta a corpului se face totusi prin exercitii de forta. Antrenamentul trebuie neaparat personalizat in functie de ce urmaresti sa obtii prin ceea ce faci si ce nu faci. De asemenea, e bine de stiut faptul ca nu exista un antrenament ideal pentru fiecare persoana deoarece corpurile oamenilor nu sunt la fel;

Nutritia este vitala pentru modelarea armonioasa a trupului. Exista tot felul de programe in acest sens, personalizate la randul lor, in functie de obiectivul fiecarei persoane in parte. Ai nevoie de alimente sanatoase, uneori de un nutritionist personal care te motiveaza si te consulta;

Din pacate, nu vei obtine rezultatele dorite dupa doar 2 luni de mers la sala, esti constient de acest lucru, nu-i asa? Nu te lasa pagubas, ai nevoie de constanta si de a merge la sala de cel putin 4 ori pe saptamana, asa ca fa-ti timp si mergi mai des decat o faceai pana acum.

In concluzie, daca vrei sa obtii un corp armonios, perfect modelat, tine cont de sfaturile de mai sus. Un specialist care te poate ajuta si iti poate explica exact care sunt etapele in acest proces este Florin Neby, Maestru Emerit al Sportului si campion mondial la gimnastica, care a dezvoltat cu succes diferite programe de antrenament pentru a crea corpuri sanatoase si frumoase.