Detaliul pe care Monica și Leonard Doroftei l-au scos la iveală despre căsnicia lor, la Power Couple România. Ce s-a aflat

În prima ediție din sezonul 2 Power Couple România, de pe 13 ianuarie 2025, Monica și Leonard Doroftei au scos la iveală un detaliu important despre căsnicia lor.

Leonard și Monica Doroftei au acceptat provocarea sezonului 2 Power Couple România. Cei doi au 32 de ani de relație, iar din rodul iubirii lor s-au născut trei copii minunați. De altfel, aceștia se mândresc cu o poveste de dragoste ca în filme.

„Eram în vizită la o mătușă, iar când am intrat pe ușă am văzut o puștoaică. (...) În clipa în care te-am cunoscut am început să performez! Fără sprijinul și ajutorul tău nu cred că aș fi reușit să merg atât de departe, m-aș fi pierdut în ceață. Am avut un partener care mă iubește și pentru cine să lupt”, a spus campionul mondial WBA despre partenera lui.

Mai mult, Monica Doroftei a dezvăluit în cadrul reality show-ului că a fost dragoste la prima vedere atunci când l-a văzut pe Leonard Doroftei: „Eram îndrăgostită de el. Îmi plăcea să-l văd la televizor cum se descurcă. Mi s-a părut că este ambițios și luptător. Am fost impresionată!”.

Ce detaliu a scos la iveală Monica Doroftei despre căsătoria cu Leonard Doroftei

Articolul continuă după reclamă

La prima probă din sezonul 2 Power Couple România, Monica Doroftei a fost nevoită să ghicească un moment important din viața soțului ei din mai multe variante, iar mai apoi să sară de la 100 de metri în gol.

Atunci când a fost întrebată dacă luna de miere ar putea fi răspunsul corect, soția lui Leonard Doroftei a dat un răspuns neașteptat. Deși au făcut nunta în urmă cu aproximativ 31 de ani, cei doi nu au mers în luna de miere.

Citește și: Power Couple România sezon 2, 14 ianuarie 2025. Ce cuplu a câștigat prima superputere. Prin ce probă dificilă au trecut băieții

„Ați avut lună de miere?”, a întrebat-o Dani Oțil.

„Nu prea! Încă îmi datorează luna de miere”, a răspuns Monica Doroftei.

„A fost o problemă cu luna de miere. Am zis că plecăm, am început cu cantonamentele și nu am mai plecat. Am zis că la anul...”, a completat campionul mondial WBA.

Ce au spus Leonard și Monica Doroftei de participarea la Power Couple România sezonul 2

Este pentru prima dată când Leonard Doroftei și soția lui, Monica, acceptă o astfel de provocare. Aceștia nu au mai participat până acum într-un reality show precum Power Couple România.

„Această experiență de a participa alături de soția mea la o emisiune concurs, reprezintă o provocare și o luptă frumoasă. Îmi doresc să merg cât mai departe în competiție alături de partenera mea”, declara acesta.

Citește și: Cum a reacționat Leonard Doroftei când a aflat că fiica sa în vârstă de 21 de ani are un iubit: „Stă cu pușca în dulap”

„Am acceptat această provocare din dorința de a ne redescoperi ca și cuplu, sunt tare curioasă cum vom reacționa în împrejurările dificile pe care le impune acest concurs”, a mai adăugat Monica Doroftei.

Power Couple România se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele nouă cupluri vor fi puse în situații neașteptate, care le vor testa limitele fizice și psihice.