Tot ce trebuie să știm despre consumul de spanac primăvara. Beneficii și proprietăți.

Studiile au arătat că 100 de gr de spanac crud asigura doza zilnica de vitamina A si vitamina K, iar și o treime din doza recomandata de fier.

Vitamina A este importanta pentru vederea pe timpul noptii, dar si in cresterea si dezvoltarea celulara, reglarea functiilor sistemului imun si in reproducere. Sub denumirea de vitamina K sunt reunite mai multe substante cu proprietati asemanatoare, implicate in procesul de coagulare (6). Folatul (Vitamina B9) este implicată în sinteza ADN, metabolismul aminoacizilor, diviziunea celulară şi în maturarea celulelor roşii sanguine.

În frunzele de spanac se găsește o cantitate mare de clorofilă, acid folic, vitamina B1, B2, B6, B9, PP, C, E şi K, caroten, lipide, glucide, mucilagii, luteină, fier, protide, și spinacină.

Frunzele de spanac se pot consuma sub formă de salate sau de suc, dar sunt incluse și în diverse preparate: supe, mâncăruri, deserturi, iar din seminţe se obţine o infuzie sau un decoct.

Însă, pentru a beneficia de toate proprietățile frunzelor de spanac, nutriționiștii recomandă consumul acestora numai în stare crudă.