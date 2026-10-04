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Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea

Dacă iubești ciocolata și vrei să îți începi ziua cu ea, află că o poți mânca și la micul dejun. Iată ce beneficii poate avea un consum moderat de cacao!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 10:00 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 09:21
Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea | Shutterstok
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Bogat în antioxidanți puternici, cacao este un adevărat aliat al frumuseții, acționând din interior spre exterior. Flavanolii pe care îi conține pot contribui la susținerea unei circulații sangvine sănătoase și la protejarea pielii împotriva factorilor de stres din mediul înconjurător, în timp ce minerale precum magneziul și fierul susțin starea generală de bine, potrivit stuff.co.nz.

Iată mai multe variante de mic-dejun în care să integrezi și ciocolata!

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De ce poți mânca ciocolată la micul dejun și ce beneficii poate avea

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Ne place să mâncăm ciocolată la micul dejun. Cacao conține numeroși antioxidanți benefici, fiind, totodată, o sursă de fier de origine vegetală, potrivit stuff.co.nz.

Ovăz cu chia, ciocolată și banană, preparat peste noapte

Ai nevoie de următoarele ingrediente:

  • 3/4 cană fulgi de ovăz;
  • 3 linguri semințe de chia;
  • 1 lingură sirop de arțar;
  • 1/4 cană iaurt grecesc;
  • 3/4 cană cremă de cocos;
  • 1 banană, pasată;
  • 1/4 linguriță sare de mare;
  • 3 linguri pudră de cacao.

Pentru servire:

  • 2 linguri iaurt grecesc;
  • 1/2 banană, feliată;
  • O lingură de unt de arahide;
  • O lingură de fulgi de cacao.

Mod de preparare:

Pune toate ingredientele într-un bol și amestecă până când compoziția devine omogenă și cremoasă. Acoperă bolul și pune-l la frigider pentru cel puțin două ore sau, ideal, peste noapte, pentru ca amestecul să se îngroașe, iar semințele de chia să se umfle.

Pentru servire, adaugă deasupra iaurtul grecesc, feliile de banană, untul de arahide și fulgii de cacao.

Păstrează surplusul într-un recipient etanș, la frigider, timp de până la cinci zile sau congelează-l pentru maxim două luni, potrivit sursei citate mai sus.

Batoane crocante de granola cu matcha și zmeură

Ingrediente:

  • 1 cană fulgi de ovăz;
  • 1 cană fulgi de cocos uscat;
  • 1/2 cană semințe de floarea-soarelui;
  • 1/2 cană semințe de susan;
  • 1/4 cană semințe de chia;
  • 1/2 cană miere;
  • 1/2 cană ulei de cocos topit;
  • 2 linguri unt de migdale
  • 1/4 linguriță sare de mare;
  • 2 lingurițe pudră de matcha.

Pentru topping:

  • 150 grame ciocolată neagră, topită;
  • 1 cană zmeură congelată, sfărâmată.

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Între timp, într-un bol mare, amestecă fulgii de ovăz, cocosul, semințele de floarea-soarelui, semințele de susan și cele de chia.

Într-un alt bol mai mic, amestecă mierea, uleiul de cocos, untul de migdale, sarea și pudra de matcha. Adaugă amestecul peste ingredientele uscate și omogenizează bine.

Pune compoziția pentru granola pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și întinde-o într-un strat uniform.

Pune tava în cuptor și coace timp de 12 minute. După ce blatul de granola s-a copt, pune-l în congelator pentru cel puțin 20 de minute, pentru a se răci complet.

După răcire, adaugă pe blatul de granola ciocolata topită și presară imediat zmeura deasupra.

Apasă ușor zmeura în ciocolată înainte ca aceasta să se întărească. Pune tava din nou în congelator pentru ca ciocolata să se întărească, timp de 10-15 minute.

După ce s-a întărit, rupe blatul în bucăți. Porțiile în plus poți să le păstrezi într-un recipient etanș, în congelator, timp de până la două luni, potrivit stuff.co.nz.

Brioșe cu prune, lămâie și alune de pădure

În locul prunelor din această rețetă, poți să încerci caise, piersici sau nectarine, iar toamna chiar pere ori mere. De asemenea, alunele de pădure pot fi înlocuite cu migdale sau nuci. Ciocolata albă poate fi o alternativă delicioasă la ciocolata neagră.

Ingrediente:

  • 1/2 căni făină de speltă;
  • 3/4 cană zahăr de cocos;
  • 1 linguriță praf de copt;
  • 1 linguriță bicarbonat de sodiu;
  • 1/4 linguriță sare de mare;
  • 1/2 cană unt topit;
  • 1/2 căni lapte;
  • 2 lingurițe oțet de mere;
  • 2 căni prune tocate;
  • Coaja rasă și sucul de la două lămâi;
  • 3/4 cană alune de pădure prăjite și tocate;
  • 3/4 cană ciocolată neagră, tocată.

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Pentru a unge tava de brioșe, topește puțin unt sau ulei de cocos și aplică-l cu ajutorul unui prosop de hârtie. Astfel, curățarea va fi mai ușoară, iar brioșele nu se vor lipi.

Într-un bol mare, amestecă făina, zahărul de cocos, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea.

Într-un alt bol, bate împreună untul topit, laptele și oțetul de mere. Adaugă prunele și încorporează-le ușor.

Toarnă ingredientele lichide peste cele uscate, apoi adaugă coaja și sucul de lămâie, alunele de pădure și ciocolata. Amestecă ușor până când toate ingredientele sunt încorporate, potrivit stuff.co.nz.

Pune aluatul în formele unse ale tăvii de brioșe. Coace timp de 20-25 de minute, până când scobitoarea introdusă în centrul unei brioșe iese curată.

Lasă brioșele să se răcească complet înainte de a le păstra într-un recipient etanș, la frigider, timp de până la cinci zile. Alternativ, pot fi congelate timp de până la trei luni, mai relatează sursa citată.

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Alimentul secret pentru frumusețe

Deși sunt mici, alunele de pădure sunt pline de beneficii, fiind bogate în nutrienți care susțin sănătatea pielii. Sunt o sursă excelentă de vitamina E, un antioxidant care ajută la protejarea pielii și contribuie la menținerea hidratării și a unui aspect luminos și proaspăt al tenului, potrivit stuff.co.nz.

Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea

De asemenea, alunele de pădure conțin grăsimi benefice, care contribuie la menținerea barierei naturale de protecție a pielii, ceea ce le face un aliat delicios într-o alimentație orientată spre sănătatea și frumusețea pielii.

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