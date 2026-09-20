Desert delicios din doar 4 ingrediente. Are 155 de calorii. Rețeta fără zahăr adăugat, gluten și lactoză

Dacă ai poftă de ceva dulce, dar îți dorești un desert simplu, cu puține ingrediente, această rețetă poate fi o variantă potrivită. Batoanele se prepară din banane, cocos, cacao și ciocolată neagră, iar rețeta nu necesită făină sau produse lactate.

Desert din 4 ingrediente, fără gluten și lactoză. De ce ingrediente ai nevoie

Pentru a pregăti batoanele ai nevoie de:

• 2 banane bine coapte

• 200 g de nucă de cocos răzuită

• 15-30 g de cacao neîndulcită

• aproximativ 50 g de ciocolată neagră fără zahăr adăugat

Pentru ca desertul să fie fără gluten și fără lactoză, este important să verifici cu atenție etichetele produselor folosite, în special în cazul ciocolatei și al pudrei de cacao. Unele sortimente pot conține lapte sau pot avea urme de gluten, astfel că trebuie alese produse etichetate corespunzător. De asemenea, dacă vrei ca desertul să nu conțină zahăr adăugat, trebuie să alegi o ciocolată neagră fără zahăr adăugat. Bananele îi vor oferi în mod natural gustul dulce.

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Cum prepari batoanele cu banane, cocos și ciocolată

Pentru început, curăță cele două banane bine coapte și pasează-le până când obții o consistență cremoasă și fără bucăți mari.

Adaugă peste ele cele 200 de grame de nucă de cocos răzuită și pudra de cacao. Poți folosi între 15 și 30 de grame de cacao, în funcție de cât de intens vrei să fie gustul desertului. Amestecă bine ingredientele până când obții o compoziție omogenă și suficient de densă pentru a putea fi modelată. Formează apoi batoanele în dimensiunea dorită. Topește separat ciocolata neagră fără zahăr adăugat și acoperă batoanele cu aceasta. La final, poți presăra deasupra puțină nucă de cocos răzuită. Batoanele se pun la rece până când ciocolata se întărește și desertul capătă consistența potrivită.

Câte calorii are un baton

Un baton are aproximativ 155-190 de calorii, în funcție de dimensiunea acestuia.

Valoarea este una orientativă. Numărul exact de calorii diferă în funcție de gramajul fiecărui baton și de produsele folosite, în special de tipul de ciocolată ales. Rețeta poate fi adaptată foarte ușor după preferințe, iar bananele bine coapte sunt importante atât pentru consistență, cât și pentru gustul dulce al batoanelor.

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