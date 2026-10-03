Micul-dejun este o ocazie excelentă de a susține o tensiune arterială sănătoasă prin alimente bogate în nutrienți. Iată ce mănâncă dieteticieni cel mai des dimineața pentru a contribui la o inimă sănătoasă!

Patru mic-dejunuri pe care dieteticienii le aleg pentru o tensiune arterială sănătoasă. Ce pun în farfurie dimineața | Shutterstok

Câțiva dieteticieni au împărtășit pentru verywellhealth.com ce alimente consumă la micul-dejun pentru o tensiune arterială sănătoasă.

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Ce pun dieteticienii în farfurie dimineața pentru o tensiune arterială sănătoasă

Pentru o tensiune arterială sănătoasă, iaurtul grecesc cu nuci și fructe se numără printre combinațiile preferate de dieteticieni la micul-dejun.

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„Micul meu dejun preferat pentru menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase este iaurtul grecesc simplu, peste care adaug fructe proaspete sau congelate și o mână de nuci mărunțite. Se prepară rapid, folosind ingrediente pe care, de obicei, le am la îndemână. Nutrienții din acest mic-dejun, care contribuie la sănătatea generală a inimii, includ:

Iaurtul grecesc: oferă proteine, care ajută la menținerea senzației de sațietate;

Fructele: aduc fibre, vitamine și minerale precum potasiu, calciu și magneziu, care contribuie la reglarea tensiunii arteriale;

Nucile: furnizează grăsimi nesaturate benefice pentru sănătatea inimii.

De asemenea, acest mic-dejun este, foarte ușor de adaptat. Poți folosi orice fruct de sezon, congelat sau pe care îl ai în casă. Poți înlocui nucile cu alte tipuri de nuci sau semințe nesărate sau poți adăuga puțină scorțișoară ori semințe de chia pentru și mai multă aromă și fibre”, a dezvăluit Simone Harounian pentru sursa citată.

Ovăz preparat peste noapte

„În ultimii câțiva ani, micul meu dejun preferat a fost ovăzul preparat în casă peste noapte, combinat cu iaurt grecesc simplu și asezonat cu un amestec de fructe de pădure proaspete. Îmi place, pentru că este simplu de pregătit, poate fi făcut înainte și este un mic-dejun ușor de luat la pachet.

Ovăzul meu preparat peste noapte conține ingrediente care susțin sănătatea inimii, precum:

Banana: este bogată în potasiu, care ajută la contracararea efectelor sodiului și la relaxarea pereților vaselor de sânge;

Fulgi de ovăz clasici: furnizează beta-glucan, o fibră solubilă care contribuie la scăderea colesterolului și susține o tensiune arterială sănătoasă;

Scorțișoara: poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatorii;

O lingură de gem de chia: furnizează magneziu și acizi grași omega-3, benefici pentru sănătatea inimii;

Iaurtul grecesc: conține calciu, magneziu și potasiu, minerale asociate în mod constant cu menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase;

Laptele de in: semințele de in sunt bogate în omega-3, fibre și alți nutrienți benefici pentru sănătatea inimii;

Afinele și căpșunile: sunt bogate în antocianine, antioxidanți asociați cu un risc mai scăzut de hipertensiune arterială.

Unul dintre lucrurile mele preferate la acest mic-dejun este cât de ușor poate fi personalizat. Poți înlocui ovăzul cu fulgi de quinoa, poți adăuga încă o lingură de semințe de chia pentru mai multe fibre și grăsimi sănătoase sau poți folosi orice fructe”, a spus Suzanne Fisher pentru verywellhealth.com.

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Smoothie-uri

„Pentru a menține o tensiune arterială sănătoasă, beau un smoothie la micul-dejun în majoritatea dimineților. Îmi place să adaug:

o mână generoasă de baby spanac;

câteva tipuri de fructe, precum ananas congelat, cireșe și banane;

iaurt grecesc fără grăsimi;

semințe de in măcinate.

Acest smoothie conține cel puțin o porție de legume la micul-dejun. Ananasul are acea dulceață acidulată, aproape citrică, care maschează gustul spanacului, în timp ce cireșele adaugă o aromă mai intensă și mai puțin acrișoară, iar banana contribuie la o textură cremoasă.

Spanacul și iaurtul furnizează calciu, magneziu și potasiu, minerale care contribuie la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase și la echilibrul fluidelor din organism. Semințele de in măcinate sunt o sursă excelentă de fibre și de grăsimi omega-3 de origine vegetală, care pot avea efecte benefice asupra tensiunii arteriale și pot contribui la reducerea trigliceridelor”, a afirmat Eliza Leone pentru sursa citată.

Terci de mălai

„Micul-dejun pe care îl consum pentru menținerea glicemiei este un terci de mălai savuros, peste care adaug cardamom, fistic și felii de avocado. Pentru prepararea terciului de mălai se folosește lapte condensat. Eu folosesc lapte de soia neîndulcit pentru un plus de proteine și nutrienți, precum izoflavonele, despre care cercetările arată că pot reduce tensiunea arterială sistolică și diastolică.

Cardamomul poate contribui la relaxarea vaselor de sânge, iar fisticul și avocado sunt bogate în potasiu, despre care se știe că poate reduce tensiunea arterială sistolică. Potasiul este un nutrient esențial pentru menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase. Cu toate acestea, dacă ai o boală renală, cantitatea de potasiu consumată trebuie monitorizată de un cadru medical.

Poți înlocui laptele de soia cu orice alt tip de lapte preferi, poți folosi orice fel de nuci, precum nucile obișnuite, sau poți folosi semințe de floarea-soarelui dacă ai alergie ori sensibilitate la nuci”, a transmis Sue-Ellen Anderson-Haynes, purtător de cuvânt al Academy of Nutrition and Dietetics pentru verywellhealth.com.