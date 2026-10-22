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Virusul Shamonda s-a transmis de la animale la om pentru prima dată. Un bărbat a murit. Ce se știe despre simptome

Virusul Shamonda, specific animalelor din fermă, a fost descoperit pentru prima dată la om. Este transmis de insecte și nu există vaccin. Specialiștii spun că nu există motive de îngrijorare. Bărbatul de 60 de ani care ar fi murit ar fi avut afecțiuni grave.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 19:32 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 19:52
Primul caz de Shamonda descoperit la om | Profimedia
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Virusul Shamonda face parte din familia orthobunyavirus și se transmitea la animalele de fermă, care se infectau în urma înțepăturilor de insecte. Virusul a fost descoperit pentru prima dată la om, la un bărbat de 60 de ani din Franța.

Primul caz de Shamonda descoperit la om

Virusul Shamonda se transmite prin înțepătura unor insecte, care afectează în special animalele de fermă. Cazurile pot fi întâlnite des la bovine, însă a fost descoperit pentru prima dată la om.

Pacientul era din Franța, avea 60 de ani și a murit la începutul lunii octombrie, după ce a stat în spital. Bărbatul ar fi avut probleme de sănătate și un sistem imunitar slăbit. Momentan, nu se știe cauza exactă a decesului. Autoritățile spun că nu există riscul ca virusul să afecteze și alți oameni.

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Ce simptome apar la animale

Până acum, nu se știe ce simptome provoacă virusul Shamonda, însă la bărbatul din Franța care a murit ar fi fost observate complicații cerebrale. Ar fi fost puse pe seama infecției, însă bărbatul ar fi avut și o boală gravă, care i-ar fi afectat sistemul imunitar.

În cazul animalelor, simptomele apar, în special, la animale și constau în febră, diaree acută, scăderea producției de lapte, slăbiciune și lipsa poftei de mâncare.

Virusul Shamonda a fost identificat pentru prima dată în 1965, la bovine, în Nigeria și poate afecta animalele din țările europene.

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