Virusurile care ar putea cauza o nouă pandemie. Experții trag un semnal de alarmă

Experții au creat un nou catalog cu virusurile care ar putea cauza o nouă pandemie, adică cele care au cele mai mari șanse să declanșeze următoarea urgență sanitară globală.

Mai multe virusuri periculoase pot duce la o nouă pandemie | Shutterstock

Cercetătorii au realizat cea mai cuprinzătoare listă de până acum a tuturor virusurilor ARN cunoscute care sunt capabile să infecteze oamenii.

Printre virusurile aflate în fruntea listei se numără virusurile gripei aviare, care au stârnit îngrijorări tot mai mari după ce au infectat mamifere și oameni în întreaga lume, precum și coronavirusuri înrudite cu SARS, scrie Daily Mail.

Cercetătorii avertizează, de asemenea, că noi virusuri înrudite cu rujeola s-ar putea dovedi chiar mai periculoase decât Covid-19 dacă o tulpină ar reuși să treacă la oameni și să se răspândească ușor.

Alte virusuri monitorizate îndeaproape sunt virusul Nipah, virusul Ebola și virusul Marburg.

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Virusurile care ar putea cauza o nouă pandemie

Toate acestea virusuri provoacă focare mortale după ce au demonstrat o anumită capacitate de transmitere între oameni.

„Data viitoare când un cercetător va descoperi un virus neobișnuit sau necunoscut la un pacient, probabil în următoarele câteva luni, cum va putea ști dacă acesta ar putea provoca o urgență de sănătate publică de aceeași amploare ca SIDA sau COVID?” a declarat Mark Woolhouse, profesor de epidemiologia bolilor infecțioase la Universitatea din Edinburgh.

„Pandemiile pot lua multe forme. Însă, în ultimele decenii, principalii vinovați au fost virusurile al căror material genetic e alcătuit din ARN, și nu din ADN, forma mai familiară,” a declarat expertul.

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„Au fost identificate mii de specii de virusuri ARN. E posibil să existe milioane, însă doar 239 sunt cunoscute ca infectând oamenii. Noi am publicat recent un catalog care ajută la identificarea celor mai periculoase dintre ele,” a continuat Woolhouse.

Expertul a explicat că multe dintre virusurile nou descoperite infectează oamenii doar după ce trec de la animale. E puțin probabil să provoace o pandemie, deoarece nu pot susține transmiterea de la om la om.

În schimb, el consideră că cel mai mare pericol vine din partea virusurilor care au depășit deja cel puțin o parte dintre barierele biologice necesare pentru a se răspândi între oameni.

Acest catalog ar putea ajuta guvernele și autoritățile sanitare să stabilească prioritățile în supravegherea epidemiologică și să se pregătească pentru agenții patogeni cu cele mai mari șanse de a provoca următoarea pandemie.

„Datele noastre ne pot ajuta și să anticipăm cum ar putea arăta un viitor virus pandemic, denumit uneori Boala X,” susține Woolhouse.

Unele virusuri pot avea o rată de mortalitate de 90%

Gripa aviară e considerată una dintre cele mai mari amenințări deoarece continuă să evolueze în rândul păsărilor sălbatice. Infectează și păsările domestice, mamiferele și oamenii, ceea ce îi oferă numeroase oportunități de adaptare.

La oameni, infecția poate fi fatală și poate provoca pneumonie severă și sindrom de detresă respiratorie acută.

În prezent, transmiterea de la om la om e extrem de rară. Există doar câteva cazuri limitate între membri ai aceleiași gospodării.

„Asta pare liniștitor, dar virusurile evoluează rapid și există o îngrijorare justificată că un virus zoonotic ar putea dobândi capacitatea de a se transmite eficient între oameni,” susține profesorul Woolhouse. „De aceea oamenii de știință sunt atât de preocupați de gripa aviară.”

Profesorul Woolhouse avertizează, de asemenea, că un nou virus înrudit cu rujeola ar putea declanșa „o urgență mondială mult mai gravă decât Covid”.

Rujeola e deja una dintre cele mai contagioase boli cunoscute. Dacă o persoană e infectată, până la 90% dintre persoanele neprotejate aflate în apropiere se vor îmbolnăvi.

Aproape o treime dintre cazurile de rujeolă dezvoltă complicații, inclusiv diaree severă și deshidratare, iar până la unul din 20 de copii infectați dezvoltă pneumonie.

În țările dezvoltate, boala provoacă aproximativ 1 până la 3 decese la fiecare 1.000 de cazuri. Însă rata mortalității este mult mai mare în regiunile cu sisteme medicale precare.

Un alt focar provocat de un coronavirus rămâne, de asemenea, o preocupare importantă, deoarece pandemia de Covid-19 a demonstrat că aceste virusuri pot dobândi surprinzător de repede capacitatea de a se transmite eficient între oameni.

Profesorul Woolhouse consideră că apariția unui nou coronavirus asemănător SARS, provenit din fauna sălbatică, reprezintă un scenariu realist.

Experții monitorizează atent și virusul Nipah, care se poate transmite de la lilieci la oameni și, în anumite focare, și între oameni.

Acesta provoacă febră, probleme respiratorii și inflamația creierului, iar rata mortalității variază între 40% și 75%, ceea ce îl face unul dintre cele mai letale virusuri cunoscute.

Virusurile Ebola și Marburg sunt și mai mortale. Provoacă febră hemoragică severă, cu simptome precum febră mare, vărsături, diaree și, în unele cazuri, hemoragii interne și externe.

Rata mortalității e cuprinsă între 25% și 90% în cazul Ebola și între 24% și 88% în cazul virusului Marburg.

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Totuși, capacitatea lor limitată de transmitere între oameni face ca acestea să fie considerate mai puțin susceptibile decât gripa aviară să provoace o pandemie globală.

Profesorul Woolhouse susține că virusul Andes hantavirus, care a ajuns recent în atenția publicului după un focar izbucnit pe o navă de croazieră, nu are profilul necesar pentru a declanșa o pandemie mondială.

Acest lucru se datorează faptului că are o perioadă de incubație lentă, se transmite de regulă prin contact apropiat, iar transmiterea pare să fie cea mai eficientă atunci când persoanele infectate prezintă deja simptome.