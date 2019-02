Acestea sunt zodiile cele mai seducatoare! Iata ce lenjerie sexy aleg

Daca ai o intalnire romantica, o lenjerie sexy este alegerea ideala pentru a-ti surprinde partenerul. Si pentru ca semnul astral iti influenteaza puterea de seductie, iata care sunt zodiile care se pricep cel mai bine sa aleaga piese seducatoare si incredibil de sexy.

Taur

Esti o adevarata maestra a seductiei si iti place sa cuceresti atunci cand vine vorba de nopti romantice in doi. Esti una dintre zodiile care poarta cel mai bine o lenjerie sexy, intrucat iti place sa mizezi pe atuurile personale si sa fii din ce in ce mai cuceritoare. Tu esti cea care ii arata barbatului de ce s-a indragostit de tine si femeia care il fascineaza cu fiecare aparitie. Corsetele sexy si sutienele rosii ti se potrivesc de minune.

Leu

Tu esti obisnuita sa cuceresti, asa ca nu va fi o problema pentru tine sa iti aduci in extaz partenerul in fiecare noapte. Esti adepta unei lenjerii intime extrem de seducatoare, cu multe volanase si bretele care sa te scoata din anonimat si sa iti puna formele apetisante in valoare. Pentru noptile fierbinti in doi, alege lenjerie sexy rosie ca focul, care sa aprinda imaginatia partenerului si sa il faca sa iti cada la picioare inca din prima secunda. Tu stii cel mai bine sa il seduci!

Fecioara

Desi esti o fire sensibila si usor pudica, in dormitor devii o femeie fatala pe care orice barbat si-ar dori sa o aiba alaturi. Atunci cand porti lenjerie sexy, totul se transforma intr-un decor desprins dintr-un film erotic in care tu si partenerul sunteti personajele principale. Iti place sa porti lenjerie intima alba si neagra, insa nu ai refuza niciodata un body din dantela provocator sau un babydoll transparent.

Scorpion

Esti o femeie extrem de provocatoare si iti place sa porti lenjerie sexy cat mai seducatoare pentru a-ti surpinde iubitul in asternuturi. Nu ai inhibitii atunci cand vine vorba de dragoste si nici nu consideri ca nuditatea ar putea fi un lucru rau. Iti place sa iti arati trupul pentru ca esti multumita de modul in care arati si nu ai complexe. Ti s-ar potrivi excelent un bodystocking din plasa alaturi de o pereche de pantofi cu toc si o coafura extravaganta.

Sagetator

Recunoaste ca iti plac fanteziile si aventurile si ca o lenjerie sexy este arma ta principala de seductie. Iti place sa porti tot ce e nonconformist si tot ce e la moda in materie de desuuri, asa ca partenerul te-ar putea vedea chiar si in piese din latex in noptile in care ai chef de putina adrenalina.

Pesti

O lenjerie sexy pentru tine inseamna feminitate si eleganta, asadar partenerul te va vedea des in dantela roz si neagra si multe accesorii stralucitoare. Totusi, uneori iti place sa iesi din tipare cu piese de lenjerie intima din piele si transparente, astfel incat sa iti inciti vizual iubitul si sa ii demonstrezi ca poti fi si altfel. Arata-i ca esti o femeie sigura pe tine si poarta cu atitudine tot ce te reprezinta.